Трамп і Зеленський зустрінуться сьогодні: що обговорюватимуть президенти США та України

Трамп і Зеленський пропонують обговорити санкції проти РФ, безпекові гарантії та допомогу Україні.

Автор публікації
Ольга Кошеленко
Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00 за Києвом на полях Генеральної Асамблеї ООН. Зеленський прилетів до Нью-Йорка напередодні і вже провів низку зустрічей.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зустрічі Зеленського у США

Зеленський зустрівся з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Лідери обговорили зусилля партнерів України щодо закінчення війни, а також торговельно-економічну співпрацю та участь казахських компаній у відновленні України. Президент України подякував колезі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

На зустрічі з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою йшлося про використання заморожених російських активів на користь України та про нову програму співпраці з МВФ.

Вселенського патріарха Варфоломія Володимир Зеленський поінформував про захист релігійних свобод та запросив його приїхати до Києва.

І напередодні зустрічі з Трампом відбулася також розмова з його спецпредставником по Україні Кітом Келлогом. Йому президент України розповів про ситуацію на фронті та результати контрнаступальних дій біля Добропілля та Покровська. Обговорили співпрацю в оборонній галузі, зокрема виробництво дронів та закупівлю американської зброї, яку Україна запропонувала США.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа

На відкритті Генасамблеї одним із перших виступить президент США Дональд Трамп. Його речниця Керолайн Левітт пообіцяла «важливу промову», але з огляду на скептичне ставлення чинної адміністрації до міжнародних організацій, зокрема ООН, усі очікують, які саме послання будуть у цьому зверненні.

І одразу після виступу з трибуни Генеральної Асамблеї Трамп зустрінеться з президентом України. На початку заплановані лише заяви обох президентів, втім за традицією президент США може дозволити журналістам поставити запитання. Від попередньої зустрічі Трампа та Зеленського минуло трохи більше місяця, а теми для обговорення лишаються ті самі: президент США лише погрожує запровадити санкції проти Росії, але тепер — якщо своїх заходів проти покупців російської нафти вживатиме Європа.

Також — обіцяна Трампом зустріч Зеленського і Путіна, що так і не відбулася, як каже президент США, через ненависть перемовників. І ключове — гарантії безпеки: ЄС з Україною напрацювали свій проєкт, і після візиту президента США до одного з ключових європейських союзників Великої Британії відкривається можливість обговорити це з українським лідером.

Також у вівторок очікується спеціальне засідання Радбезу ООН, присвячене Україні.

Свої зустрічі на полях саміту матиме перша леді Олена Зеленська: відбудеться засідання коаліції за повернення викрадених Росією українських дітей. У ній візьмуть участь понад чотири десятки країн — головуватимуть лідери України та Канади з першими леді двох країн. Оскільки це питання привертає особливу увагу першої леді США — Меланія Трамп, як відомо, через чоловіка передавала лист про це Путіну — очікується, що на полях Генасамблеї Меланія Трамп зустрінеться з Оленою Зеленською.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 23 вересня. НІЧ ПЕКЛА у ЗАПОРІЖЖІ! ВІДОМО вже ЧАС ЗУСТРІЧІ ЗЕЛЕНСЬКОГО і ТРАМПА

