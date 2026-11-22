Переговори щодо миру / © Колаж ТСН.ua

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Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне домогтися мирної угоди між Україною та Росією до початку січня 2027 року. Однак запропоновані Вашингтоном гарантії безпеки викликають запитання в Києві, а європейські лідери відкрито виступають проти нового поділу сфер впливу між великими державами.

Як повідомляє Financial Times, Білий дім хоче завершити переговори ще до початку січня. Такий поспіх може бути пов'язаний із бажанням Трампа досягти домовленостей до оновлення складу Конгресу США.

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Про можливі сценарії завершення війни, наслідки саміту в Китаї та реакцію європейських союзників ідеться в сюжеті кореспондентки “ТСН.Тиждень”.

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Які гарантії безпеки пропонують Україні

Одним із ключових елементів потенційної мирної угоди називають гарантії безпеки для України за зразком п'ятої статті НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.

Однак конкретний зміст таких зобов'язань досі залишається незрозумілим. Зокрема, немає чіткої відповіді, чи передбачатимуть вони присутність американських військових в Україні.

Президент Володимир Зеленський обережно поставився до цієї ідеї, наголосивши, що Україні потрібні довгострокові гарантії — на десятиліття, а не лише на час президентства Трампа.

«Я не впевнений, що ми однаково розуміємо, що означає п'ята стаття. Для мене це, зокрема, присутність військ партнерів на нашій території. А коли я запитую про американських військових — що з ними? Чи є на це відповідь? У мене сьогодні її немає», — заявив Зеленський.

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Також американською стороною обговорюються можливі гарантії в обмін на вихід українських військ із Донбасу. Водночас остаточних погоджених умов такої домовленості не оприлюднено.

Представник президента США Джаред Кушнер запевнив, що Вашингтон не планує нав'язувати рішення Україні та Європі.

«Президент Трамп хоче укласти угоду разом із Європою. Він не збирається нічого нав'язувати в односторонньому порядку. Він хоче зробити це разом із Європою та Україною», — сказав Кушнер.

Чому саміт Трампа, Сі та Путіна не став «Ялтою-2»

Дискусії про можливий мирний план активізувалися після саміту АТЕС у китайському Шеньчжені, де зустрілися Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін.

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Напередодні зустрічі російська пропаганда активно просувала ідею «Ялти-2» — нового розподілу сфер впливу між великими державами за аналогією з Ялтинською конференцією 1945 року.

Однак публічні результати переговорів не підтвердили таких очікувань. Після зустрічі лідери не провели спільного брифінгу, а оприлюднена декларація не містила конкретних домовленостей щодо України чи європейської безпеки.

У документі йшлося про реформування ООН, стабільність енергетичних ринків, імунітет посадовців у міжнародних правових механізмах та неприпустимість застосування ядерної зброї.

Деякі оглядачі звернули увагу й на протокольні деталі саміту. Зокрема, Путін не сидів за одним столом із Трампом і Сі під час вечері, а на спільній фотографії його відділяла від лідерів США та Китаю дружина китайського керівника.

Політолог Петро Олещук припускає, що китайську сторону могло роздратувати прагнення Москви представити зустріч як переговори трьох рівноправних центрів сили.

«Йому просто вказали на його місце. Місце підлеглого щодо Китаю», — вважає експерт.

Водночас дипломатка Віта Голод наголошує, що стратегічне суперництво між США та Китаєм нікуди не зникло. На її думку, саме воно є однією з головних перешкод для домовленостей про новий розподіл світу.

Європа виступила проти планів нового поділу сфер впливу

Після саміту в Китаї канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скликав у Берліні зустріч за участю лідерів 30 європейських країн.

Європейські партнери виступили проти повернення до принципів, за якими великі держави могли б визначати майбутнє інших країн без їхньої участі.

«Москва знає, що максималістські вимоги, висунуті нею в грудні 2021 року, нереалістичні. Щойно мир в Україні буде відновлено, Європа має стати безпечнішою, ніж до цього, і саме тому ми розраховуємо на сильніше європейське крило НАТО», — заявив Мерц.

Йдеться, зокрема, про російські вимоги обмежити присутність НАТО до рівня 1997 року, які Москва продовжує просувати в контексті переговорів про європейську безпеку.

Попри дискусії навколо американських мирних ініціатив, європейські союзники продовжили нарощувати підтримку Києва.

За підсумками чергового засідання у форматі «Рамштайн» партнери оголосили про нові обсяги військової та фінансової допомоги, зокрема для посилення української протиповітряної оборони.

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