Ексклюзив ТСН
353
2 хв

Трамп може зняти санкції з іранської нафти: що відомо про шокувальний вчинок

Геополітичний розворот США: Вашингтон готується розблокувати 140 млн барелів іранської нафти.

Автор публікації
Ольга Кошеленко
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Сполучені Штати — услід за російською — готуються зняти санкції з іранської нафти. Цю сенсаційну новину підтвердив міністр фінансів США Скотт Бессент. Йдеться про 140 мільйонів барелів, що вже перебувають на танкерах у морі. Це перша значна поступка Тегерану, який після Росії був найбільш підсанкційною державою світу.

На фоні ударів по Катару та цін на нафту, що підскочили до $115, Вашингтон намагається загасити пожежу на ринку.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Заяви Трампа

Так і не спромігшись зібрати європейську коаліцію для розмінування Ормузької протоки, Дональд Трамп спробував заручитися підтримкою Японії. Країна суттєво втрачає від війни, адже купувала у Перській затоці 90% своєї нафти. Проте Токіо відмовилося вступати у гарячу фазу війни. Під час зустрічі із Санае Такаїті Трамп не стримався і наступив на один із найболючіших мозолів японців, нагадавши про події 1941-го року.

Репортер: «Японія та США — дуже добрі друзі, але чому ви не розповіли союзникам про війну, перш ніж напасти на Іран?»

Дональд Трамп: «Коли ми розпочали, ми зробили це дуже жорстко і нікому не розповідали, бо хотіли зробити сюрприз. Хто знає про сюрприз краще за Японію, чи не так? Чому ви не розповіли мені про Перл-Харбор?»

Премʼєрка Такаїті залишила це питання без відповіді.

Пентагон просить $200 мільярдів

Американо-ізраїльська війна в Ірані стає дедалі дорожчою. Пентагон просить Конгрес невідкладно виділити ще 200 мільярдів доларів. Офіційних даних про витрати немає, але на закритих брифінгах звучить цифра — понад 11 мільярдів лише за перші шість днів бомбардувань. Для порівняння: за три роки війни в Україні адміністрація Байдена надала Києву допомоги на майже 50 мільярдів. Трамп та міністр війни Піт Гегсет продовжують звинувачувати у дефіциті боєприпасів попередників.

Піт Гегсет, міністр війни США: «Ми досі маємо справу з обставинами, які створив Джо Байден: він виснажив наші запаси і направляв їх не нашим власним військовим, а Україні. Ми цілком переконані, що ці боєприпаси краще використовувати в наших власних інтересах».

Нафтовий «розворот» через удари по Катару

Ситуація загострилася після того, як Іран у відповідь на атаки по своїх родовищах вдарив по обʼєктах скрапленого газу в Катарі. Ескалація змусила Еммануеля Макрона терміново дзвонити Трампу з вимогою зупинити руйнування глобальної інфраструктури.

The Wall Street Journal пише: США готуються до неймовірного кроку — зняття санкцій з іранської нафти. Трамп підтвердив, що робитиме все, аби втримати ціни для американців. Після років ізоляції іранська нафта знову може легально потекти на світовий ринок.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ П'ЯТНИЦІ, 20 БЕРЕЗНЯ

