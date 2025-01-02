"Трамп може бути вирішальним": Зеленський про те, як США можуть зупинити Путіна

Президент Володимир Зеленський розповів, яким він бачить Дональда Трампа і його роль у вирішенні війни.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю ведучій Юлії Галушці та Єгору Гордєєву ексклюзивно для ТСН.

Зеленський погодився, що для України багато що залежить від США: "Це факт". Тому глава держави вважає, що позиція Трампа може бути вирішальною для завершення війни.

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"Трамп може бути вирішальним – і я думаю, для нас це може бути найголовнішим, що його якості – він спроможний бути вирішальним у цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна, або, справедливіше сказати, допомогти нам зупинити Путіна. Він це може", – переконаний Зеленський.

Він розповів, що мав із Трампом кілька розмов по телефону і особистих зустрічей. Зеленський охарактеризував Трампа як "сильного і непередбачуваного".

"Я би дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалася передусім Росії. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну. Він переміг, він сам по собі спроможний перемагати, і ця його перемога на виборах показала, якою вона може бути. Він переміг сильно. Саме така перемога над Росією нам потрібна", – каже президент України.

Зеленський запевняє, що в його спілкуванні із Трампом не було "жодного моменту негативного"

"Поки що у мене немає жодного моменту негативного від нашого спілкування. Це найголовніше – побудувати ці відносини. Ми знаємо, хто будує свої плани для того, щоб розділити і посварити нас. Ми проводимо потрібні кроки, ми в постійній консультації", – підсумував Володимир Зеленський.

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ПОДРУЖЖЯ ЗЕЛЕНСЬКИХ приголомшило відвертими зізнаннями! | ЕКСКЛЮЗИВНЕ ІНТЕРВ’Ю

Раніше президент Зеленський пригадав розмову з Байденом після повномасштабного вторгнення РФ.

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