Трамп на гачку у Путіна: експерт пояснив справжню причину атаки РФ на Київ

Росія продовжує атакувати Київ, для чого це потрібно Путіну

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Київ пережив чергову комбіновану атаку РФ, що знову залишила по собі пожежі та дим. Російські ракети та дрони цілеспрямовано гатили по житлових будинках столиці. За попередньою інформацією, загинуло 14 киян, а 117 постраждалих звернулися по медичну допомогу, 68 з них госпіталізовано.

У пам’ять за жертвами масованої атаки РФ на столицю 18 червня, в Києві оголошено Днем жалоби.

ТСН.ua з’ясовував, чому Росія продовжує атакувати Київ, для чого це потрібно Путіну і допоки триватиме відвертий терор з боку окупантів.

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Атака синхронізована з Трампом?

Військовий експерт Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.), називає атаку росіян цілеспрямованими злочинними діями.

«Цей наліт на Київ, я б назвав — організацією ведення бойових дій, які спрямовані виключно на мирне населення Києва. Ціль — зламати морально-психологічний дух киян. Більше того, ця комбінована атака повністю синхронізована між Путіним та Трампом, вони про все домовилися ще у суботу під час чергової телефонної бесіди. Після цього Путін дав команду атакувати Київ, а Трамп фактично зірвав роботу саміту G7 у Канаді, бо йому бачте не сподобалося, як цю зустріч бачать європейці. Його це не влаштовує і він демонстративно покинув захід. Це ще раз підтверджує, що Трамп на гачку у Путіна, і кожен з них робить свою чорну справу», — розповідає Романенко.

Чим били по Києву?

Військовий експерт називає атаку на Київ відвертим терористичним актом з боку Росії. Адже в результаті атаки зруйновані житлові будинки, адміністративні споруди та навчальні заклади. Росіяни завдавали прицільного удару саме по житловій забудові Києва.

«Ворог використовував для нападу на Київ крилаті ракети, балістику і „Шахеди“. Загинули люди, понівечені або ж знищені багатоквартирні будинки. Немає сенсу зараз заглиблюватися у те, чим саме ворог завдав удару, але відомо, що противником були використані касетні боєприпаси, які збільшують ураження живої сили. Якщо говорити про „Шахеди“, то їх справді було більше — близько 280 та ще 166 дронів-імітаторів. Приблизно 150 ударних дронів атакували столицю», — каже Ігор Романенко.

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Путін не відрізняється від Гітлера

Експерт додає, росіяни продовжують удосконалювати свої безпілотники — зменшують кількість палива в них, щоб збільшити потужність бойової частини від 75 до 90 кілограмів. Навіть на дрони-імітатори окупанти почали ставити невеличку бойову частину.

«Це відвертий терор проти мирного населення України. Зараз це стосується у першу чергу киян, тому що тут знаходиться центр ухвалення рішень. Росіяни сподіваються, що після подібних атак, кияни будуть чинити тиск на військово-політичне керівництво держави та вимагати йти на поступки Путіну. Саме такий підхід реалізує російський диктатор, завдаючи повітряних ударів по Києву. Все це вже використовували диктатори з минулого, того ж намагався досягнути Гітлер, коли бомбардував Лондон та інші міста Великої Британії», — пояснює експерт.

Як боротися з російськими дронами?

Ігор Романенко зазначає, що існують ефективні методи боротьби проти подібних атак росіян, і перший з них — упередження ударів.

«Треба бити по підприємствах, де виробляють „Шахеди“, і робити це більш ефективно. На жаль, минули часи, коли „Шахеди“ до Росії привозили з Ірану. Росіяни налагодили власне виробництво. Йдеться про виготовлення до 250 ударних дронів на місяць. Для останнього нападу на Україну противник використав 440 дронів, але серед них „Шахедів“ було 280. Саме тому треба завдавати ударів по заводах, де збирають ці засоби повітряного нападу», — переконаний Ігор Романенко.

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Друге — бити по місцях зберігання «Шахедів», коли їх розвозять до місць запуску.

«Потрібно виявляти такі локації і посилено атакувати. Місця пускових майданчиків відомі, але ворог їх постійно змінює. Щодо збиття „Шахедів“ вже у повітрі, то нам потрібно покращити характеристики дій засобів ППО. Росіяни вдосконалили свої дрони, тепер вони можуть підніматися ледве не на 5-6 кілометрів, і наші мобільні вогневі групи (МВГ) не можуть до них підібратися», — пояснює генерал-лейтенант.

Російські дрони стали недосяжними

За словами Ігоря Романенка, росіяни ставлять на дрони реактивні двигуни — збільшуючи їхню швидкість на маршруті. А коли підлітають до місця атаки, то різко зменшують висоту, щоб летіти над покрівлями багатоповерхівок, чи на якомусь етапі спускаються так низько, що можуть влетіти у житловий будинок.

«Російські дрони маневрують по висоті та змінюють напрямок руху. Тому нам треба підсилювати свої засоби для відбиття атак. Але, на жаль, ми дуже довго думаємо про це, ще з 2022 року, а не робимо. Більше того, навчених людей з МВГ забирають на фронт у піхоту. І це при ситуації, коли кількість дронів збільшується, а кількість мобільних груп зменшується», — пояснює військовий експерт.

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Кожен може стати частиною ППО

Ігор Романенко додає, що лише на четвертому році війни в Україні вирішили, що «Шахеди» у складі вогневих груп можуть збивати громадяни, які не підпадають під мобілізацію.

«Я вбачаю у цьому певний прогрес, от тільки нам потрібно чітко розуміти, що з таким противником ситуація буде лише погіршуватися, особливо коли вони зможуть восени запускати за добу до 1 тисячі „Шахедів“. І подібні атаки триватимуть до тих пір, поки не буде проведена справжня та справедлива мобілізація. Перехід економіки на військові рейки і підвищення відповідальності законодавства до рівня — війна, а не воєнний стан. Я не виключаю, що після таких атак кияни будуть підключатися до МВГ, а також будуть забезпечувати їх усім необхідним: засобами виявлення та супроводження дронів», — пояснює експерт.

Ігор Романенко переконаний, що надалі ситуація буде лише погіршуватися. Він вважає, що для захисту міст потрібні людські резерви, яких зараз дуже не вистачає.

«І чим далі влада буде відкладати ці питання „на потім“, тим більше буде збільшуватися проблема захисту для усіх нас. Ми маємо неукомплектовані війська і через це отримуємо високі втрати на фронті. А також маємо нестачу людей у мобільних вогневих групах. Це не мої упередження, а об’єктивні оцінки війни», — каже генерал-лейтенант.

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Чи врятують дрони-перехоплювачі

Експерт погоджується, що російські «Шахеди» можуть збивати українські дрони-перехоплювачі, але, на думку Ігоря Романенка, на те, щоб їх достатньо виробити, потрібен час, якого дуже бракує.

«Щоб ефективно використовувати дрони-перехоплювачі, нам ще потрібно підготувати достатню кількість фахівців. Керувати такими дронами дуже складно, потрібні оператори-профі. Зараз росіяни почали використовувати штучний інтелект, і їхні оператори дронів-розвідників навчилися уникати навіть наших винищувачів», — пояснює Ігор Романенко.

Експерт пояснює, що такий дрон — це фактично пілотований апарат, який здійснює різкі маневри і майстерно тікає із зони ураження.

«Якщо ми підготуємо достатню кількість операторів дронів-винищувачів, то ця боротьба перетвориться у повітряні дуелі операторів дронів. А в дуелях вціліє той, хто спритніший і добре відчуває техніку. Поки ми не маємо достатньої кількості таких дронів-перехоплювачів, а тим більше операторів, які будуть ними керувати», — продовжує експерт.

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Чому немає дзеркальних ударів по Москві?

Щодо дзеркальних відповідей по Москві, Ігор Романенко вважає такі заяви більше емоційними, ніж раціональними.

«Наше військово-політичне керівництво балансує між бажанням бити по Москві і сподіваннями, що таки вдасться вплинути на Трампа, що своєю чергою допоможе переходу до реальних перемовин. Але все складається так, що Трамп просто здав Україну, і перемовини практично у стадії капітуляції, на що ми категорично не погоджуємося. Тому поки не ухвалюється кінцеве рішення бити по Москві», — пояснює Ігор Романенко.

Він додає, що, на жаль, у росіян набагато потужніший інструментарій для завдання таких ударів, ніж в України.

«Я вважаю, що нам з нашими малими можливостями варто концентруватися на більш важливих моментах для нанесення ударів по Росії. Питання є суто політичним, оскільки ще жевріє надія на переговорний процес. У той же час, я твердо переконаний, що допоки Путін може реалізовувати силовий варіант, він буде його впроваджувати. І це варто розуміти, а наша влада, повторюсь, ще сподівається на переговорний процес. Але Трамп ніяких санкцій проти Росії не вводить і, я гадаю, що не буде цього робити. Президент США вже відверто стримує та тисне на Європу, а Путін тим часом гатить ракетами по Україні та Києву», — підсумовує Ігор Романенко.

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