Трамп провів брифінг напередодні переговорів з Путіним: ключові заяви президента США

Дональд Трамп та Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Напередодні зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня президент США Дональд Трамп дав брифінг, в якому поділився своїми думками щодо майбутніх переговорів. Трамп розповів про ключові очікування від зустрічі, прокоментував участь Володимира Зеленського в діалозі, а також висловив позицію щодо ймовірності укладення мирної угоди між Україною та Росією.

ТСН.ua зібрав ключові заяви президента США Дональда Трампа.

"Зустріч на Алясці з Путіним буде пробною"

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч з Володимиром Путіним на Алясці буде "пробною".

Реклама

"Я скажу йому завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог", — заявив президент США.

Трамп повідомив, що на переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним він буде наполягати на зупиненні військових дій в Україні.

Дональд Трамп заявив, що зустріч із Володимиром Путіним на Алясці — "ознака поваги", бо російський диктатор погодився виїхати до іншої країни.

Глава США також зазначив, що зможе зрозуміти, чи можлива угода, "ймовірно, протягом перших двох хвилин" зустрічі з Путіним.

Реклама

Чи буде на переговорах Зеленський

Президент США Дональд Трамп прокоментував можливість укладення мирної угоди, підкресливши, що рішення залежить від обох сторін.

Журналісти поцікавились, чи буде на цих переговорах присутній президент України Володимир Зеленський.

"Він не брав у них участі, — відповів Трамп. — Я б сказав, що він міг би поїхати, але він уже відвідав багато зустрічей і там перебуває вже три з половиною року, а результату немає".

Чи укладуть угоду про мир — думка президента США

Щодо самих переговорів Трамп висловився стримано: "Я вважаю, що вони будуть хорошими, але можуть бути й поганими". Він додав, що перебуває там "з однією метою — покласти край війні, яку почали інші".

Реклама

На особливу увагу заслуговує його заява про плани посадити за стіл переговорів двох лідерів: "Зрештою, я посаджу їх двох — Путіна і Зеленського — в одну кімнату, я буду там або мене там не буде, і, я думаю, це питання буде вирішене".

Що буде з окупованими територіями України

Дональд Трамп стверджує, що потрібно провести обмін територіями. Проте Україні повернуть основні регіони.

"Буде певний обмін територіями", — заявив Дональд Трамп.

Він додав, що Росія окупувала "частину основних територій, які вони спробують повернути назад Україні". Тому цей обмін буде на "благо України".

Реклама

"Це хороша річ, не погана. Але й погана — для обох сторін. Це дуже складно, бо у вас є лінія (зіткнення — ред.), яка є дуже нерівною і будуть певні обміни землею. Ми будемо змінювати лінію фронту. Але Росія взяла дуже важливі території. Здебільшого це узбережжя. У нерухомості це найцінніша власність. Якщо маєш озеро, річку чи море — це завжди найкраще. Багато хто не знає, що в України було 1000 миль узбережжя. Це втрачено, крім невеликої ділянки — Одеси. Це маленька територія, там лишилось трохи води", — заявив Трамп.

Трамп пригрозив виходом з мирних переговорів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що може піти з переговорів про закінчення війни в Україні.

"Я можу піти і сказати "удачі". І на цьому все закінчиться", — заявив він.

"Можу сказати, що це не буде врегульовано. Є ті, хто вважає, що Путін хотів би усю Україну. До речі, я один із них. Думаю, якби не я, він зараз навіть ні з ким не розмовляв би. Але я збираюся зустрітися з ним. Ми обговоримо параметри [угоди]. А потім я зателефоную президенту Зеленському та європейським лідерам", — продовжив Трамп.

Реклама

Росія "могла б бути в Києві за 4 години"

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російські війська могли швидко захопити Київ, якби рухалися трасою.

"Якби російські війська рухалися трасою, вони могли б бути в Києві за 4 години", — заявив Трамп у своєму виступі.

За його словами, замість цього "російський генерал" обрав інший маршрут — через сільськогосподарські угіддя, що, на думку президента США, ускладнило та уповільнило наступ.

"Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Володимира, його, мабуть, вже немає", — зазначив він.

Реклама

Чи будуть США накладати санкції на Китай

Завтра закінчується 90-денна пауза на підвищення митних тарифів на китайські товари, однак президент США Дональд Трамп досі не оголосив, чи буде її подовжено.

На запитання журналіста, чи планує він подовжити дію тарифів, Трамп ухилився від прямої відповіді, наголосивши на "дуже хороших" відносинах з Китаєм та особисто з президентом Сі Цзіньпіном.

"Подивимося, що буде. Китай платить Сполученим Штатам величезні тарифи. Подивимося, що буде далі", — сказав Трамп.

Нагадаємо, найближчої п’ятниці, 15 серпня, президенти Дональд Трамп та Володимир Путін мають зустрітися на Алясці. Багато експертів вважають, що цей саміт може стати черговою поступкою Москві.