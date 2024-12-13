Трамп не кине Україну, але домовитися з Путіним спробує – хто в його команді грає за нас і Росію

За версією журналу Time, обраний 47-й президент США Дональд Трамп – людина року. А якщо закінчить війну Росії проти України на користь Києва, зможе претендувати ще й на Нобелівську премію миру.

Принаймні в цьому переконують деякі поважні американські експерти. Повернення Дональда Трампа до Овального кабінету вдруге, хоча в січні 2021 року він ішов з Білого дому, програвши, здавалося, абсолютно все, і принесло йому "людину року" за версією Time. На виборах 5 листопада Трамп став першим республіканцем за останні 20 років, який виграв загальне голосування по країні (в США голосують виборці, проте вирішальне слово має Колегія виборників – ред.). Ба більше, і про це публічно кажуть республіканці, Трамп врятував Респуліканську партію, яка ще два роки тому шукала нового харизматичного лідера на кандидата в президенти.

Зараз Республіканська партія має не лише свого президента в Білому домі, а й монобільшість у Конгресі. Хтось може сказати, що це добре, адже ніхто й ніщо не заважатиме Трампу виконати свої передвиборчі обіцянки. Проте насправді ця передвиборча кампанія Трампа була цілковитим популізмом. Під час нещодавнього інтерв’ю для NBC News у Трампа запитали, як він збирається виконати свою обіцянку щодо зниження інфляції і цін у супермаркетах, одночасно запровадивши тарифи на імпорт з Китаю, Мексики та Канади, що неодмінно вдарить по інфляції та цінах, як і депортація мільйонів мігрантів зі США. На це обраний 47-й президент відповів: "Я нічого не можу гарантувати".

З сьогоднішніх заяв Трампа ми бачимо, що багато його передвиборчих лозунгів щодо зовнішньої політики теж були популізмом. Так, наприклад, в інтерв’ю Time про можливу війну з Іраном він сказав: "Все може статися". Хоча під час кампанії він постійно повторював, що за його першого президентського терміну нових війн США не починали, звинувачуючи Адміністрацію Байдена у втягуванні Америки в Третю світову. У сприйнятті Трампа щодо війни Росії проти України, якщо вірити словам його колишніх радників, теж відбулися кардинальні зміни.

Ще у квітні 2024 року колишня заступниця помічника Трампа під час його першого президентського терміну, старша директорка у справах Європи та Росії в Раді нацбезпеки Фіона Гілл говорила: "Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що Україна, і, звісно, Крим мають бути частиною Росії. Він справді не міг зрозуміти, що Україна є незалежною державою". Проте вже в інтерв’ю Time Трамп вперше визнав, що "єдиний спосіб досягти угоди (з Росією – ред.) – це не покидати Україну". Хоча на запитання про те, чи треба Україні готуватися до зменшення допомоги від США, Трамп в інтерв’ю NBC News відповів: "Можливо".

Можна припустити, що після інавгурації Трамп дійсно почне шантажувати Україну зупинкою збройної допомоги, якщо Київ не погодиться почати переговори з Москвою. З іншого боку, і про це публічно говорив віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс, Україні нададуть більше потужної зброї, якщо Росія відмовлятиметься від перемовин. До того ж багато що залежатиме від оточення і команди обраного 47-го президента США, які радитимуть йому щодо ключових зовнішньополітичних рішень.

Тож хто в оточенні Трампа на боці України, а хто "грає" за Росію? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Команду Дональда Трампа та його майбутній кабінет можна розділити на дві умовні групи: тих, кому начхати на Україну (принаймні так колись говорив Джей Ді Венс), і тих, кому доля України не байдужа. Звісно, все ще може змінитися й особисто Трамп змінить свою думку, зрозумівши, що на жодні поступки Путін іти не готовий. Але судячи зі слів обраного президента США, укласти угоду з кремлівським "фюрером" він таки спробує. Бо в інтерв’ю Time Трамп сказав:

"Я вважаю, що зараз найнебезпечніше те, що відбувається, коли Зеленський вирішив зі схвалення, я припускаю, президента (Байдена – ред.) почати запускати ракети в Росію. Я вважаю, що це серйозна ескалація. Я вважаю, що це дурне рішення. Але я б уявив, що люди (росіяни – ред.) чекають, поки я зайду (до Білого дому – ред.), перш ніж щось станеться".

Це був перший публічний коментар Трампа щодо часткового дозволу Адміністрації Байдена бити західною далекобійною зброєю вглиб території Росії, яким він фактично взяв його під сумнів, натякаючи, що може скасувати це рішення, щойно зайде до Овального кабінету. Але ця заява цілковито протирічить словам новопризначеного представника з питань України та Росії Кіта Келлога, який говорив, що дозвіл Байдена на удари по Росії дає Трампу більше важелів впливу й можливостей на майбутніх переговорах з Росією.

Ті, кому доля України не байдужа. Справді, до таких можна сміливо віднести Кіта Келлога. ТСН.ua вже детально аналізував його заяви по Україні та позицію щодо шляхів закінчення війни одразу після призначення. Проте посада спецпредставника по Україні та Росії – неофіційна й неоплачувана. Тож на сьогодні важко передбачити, чи матиме Келлог реальний вплив на ухвалення рішень в Овальному кабінеті. До того ж заяви Кіта Келлога у 2022-2023 роках щодо України та російської війни були радикальнішими. Зокрема, він критикував Адміністрацію Байдена за "крапельну" допомогу Україні, яка втягує США у ще одну нескінченну війну.

Номінований Трампом на держсекретаря сенатор від Флориди Марко Рубіо точно матиме вплив на ухвалення зовнішньополітичних рішень у кабінеті Трампа. Як і Кіт Келлог, він теж дещо змінив свою позицію щодо України та Росії від 2014 року й до сьогодні. Раніше він був прихильником жорсткої політики щодо Москви. Проте вже після обрання Трампа 47-м президентом Марко Рубіо говорив, що зараз "США фінансують глухий кут на полі бою". Та й, за його словами, "необов’язково бути фанатом Путіна, щоб мати бажання покласти край війні", поділяючи думку Трампа про те, що війну треба закінчувати за столом переговорів.

Радника Трампа з нацбезпеки, конгресмена від Флориди Майка Волтца теж не можна назвати на сто відсотків проукраїнським. До того ж його позиція, як і Келлога та Рубіо з умовної групи "тих, кому доля України не байдужа", теж зазнала змін. Ще 2022 року він голосував за лендліз для України та наполягав на наданні Києву "всіх танків, гармат і літаків, щоб повернути Крим, Донбас і відновити свої кордони". Проте вже восени 2023 року, коли пакет допомоги Україні на $61 млрд був заблокований Трампом у Палаті представників, Волтц публічно брав під сумнів американські військові витрати на Україну, посилаючись на відсутність мети у Адміністрації Байдена в підтримці Києва. Теж саме було з позицією Майка Волтца і щодо надання Україні далекобійних можливостей: спочатку він висловив певну підтримку цього рішення Адміністрації Байдена, але потім заявив, що удари цією зброєю по Росії є ескалацією.

Дехто з експертів наголошує, що останні заяви Трампа та представників його команди (принаймні з групи "тих, кому доля України не байдужа") – це так звана політика стратегічної невизначеності, коли навмисно робляться суперечливі заяви, щоб ввести ворогів і суперників в оману. Проте як би там не було, рішення щодо подальшої підтримки України – ухвалення наступного військового пакету допомоги – залежить від Конгресу. Так, у республіканців є своя більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті.

Але невдоволення великої групи сенаторів уже змусило Трампа змінити свого кандидата на генпрокурора: конгресмен від Флориди Метт Гетц, якого підозрювали в сексуальних домаганнях до неповнолітньої, зняв свою кандидатуру, натомість Трамп висунув колишню генеральну прокурорку від Флориди Пем Бонді. Теж саме може чекати й на кандидата Трампа на очільника Пентагону, вже колишнього ведучого Fox News, армійського ветерана Піта Гегсета. Цими тижнями в американських ЗМІ з’явилася серія статей, що він начебто має проблеми з алкоголем. Трампу навіть поставили це запитання під час інтерв’ю для NBC News, на що він відповів, що багато людей мають різні залежності і Гегсет зможе це подолати. Проте опір його призначенню на посаду міністра оборони в Сенаті це не зменшило. Теж саме, знову ж таки, може спіткати й номінантку Трампа на посаду директорки Нацрозвідки Тулсі Габбард, яка відома своїми заявами про конспірологічні теорії щодо залучення США у війни на Близькому Сході.

Хто є хто в кабінеті Трампа: прихильники України та ті, хто розмовляє з Кремлем / Фото: ТСН.ua

Проте, напевно, найбільшим здобутком для України є призначення нового лідера республіканців у Сенаті, сенатора від Південної Дакоти Джона Туна. Він був критиком Трампа, як і Марко Рубіо. Але змінив свою позицію. Тун послідовний прихильник України. Під час блокування Трампом у Палаті представників пакету допомоги Києву на $61 млрд він закликав конгресменів зрештою його ухвалити, наголошуючи, що "український народ не зможе витримати цю війну без військової підтримки США", й додаючи, що Європа має зробити значні внески, щоб допомогти Україні отримати найсильнішу позицію для перемоги.

Ті, кому начхати на Україну. Вперше від 2018 року Республіканська партія контролюватиме обидві палати Конгресу США, принаймні протягом найближчих двох років до проміжних виборів. Спікером Палати представників залишається Майк Джонсон. Його не можна назвати прихильником України, адже саме його руками Трамп блокував пакет допомоги Києву на $61 млрд цілих сім місяців – від вересня 2023 року до квітня 2024-го. Ще в жовтні, за місяць до виборів у США 5 листопада, Джонсон говорив, що "не має апетиту" продовжувати фінансування України. А вже на початку грудня, коментуючи можливість схвалення додаткового пакету допомоги Києву на $24 млрд за поданням Адміністрації Байдена, сказав, що не виноситиме це питання на голосування.

Монобільшість Трампа в Конгресі: як Тун і Джонсон ставляться до України / Фото: ТСН.ua

Віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс теж не має особливих симпатій до України. ТСН.ua вже писав, що задовго до виборів у США він якось сказав: "Буду з вами відвертим: мені начхати, що так чи інакше буде з Україною". Вже на етапі передвиборчої кампанії Трамп доручив йому коментувати питання війни Росії проти України. За два місяці американських виборів в одному з подкастів у загальних рисах він озвучив план Трампа щодо врегулювання російської війни.

Джей Ді Венс тоді розповів, що Україна залишиться незалежною державою, а Росія отримає гарантії нейтральності України, яка не вступатиме до НАТО. "Демаркаційна лінія", як її називає віцепрезидент Трампа, має набути вигляду демілітаризованої зони, де буде дуже багато фортифікацій (що вже суперечить поняттю демілітаризованої зони – ред.), щоб Росія не вторглася знову.

Зараз не можна сказати, наскільки велику роль Джей Ді Венс відіграватиме в майбутньому кабінеті 47-го президента США щодо зовнішньої політики. За першого президентського терміну Трампа його віцепрезидент Майк Пенс був радше номінальною бюрократичною фігурою, як і Камала Гарріс, поки Джо Байден не знявся з виборів у липні цього року. Проте нещодавно Reuters повідомляв, що зараз у команді Трампа є три основні плани щодо припинення війни Росії проти України (радше встановлення тимчасового припинення вогню без жодних для Києва гарантій – ред.): Кіта Келлога, Джея Ді Венса та колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла.

Раніше ТСН.ua детально описував кожен із цих планів. Всі вони публічні, дуже схожі між собою і зводяться до трьох основних пунктів:

заморозити війну шляхом встановлення режиму припинення вогню;

створити на лінії розмежування демілітаризовану зону;

відкласти перспективу членства України в НАТО на невизначений термін.

Але, напевно, найсуперечливішими постатями в оточенні Трампа, які, до речі, мають на нього найбільший вплив, зараз є його син Дональд Трамп-молодший і засновник SpaceX та інших відомих компаній, власник соцмережі Х (колишній Twitter), мільярдер зі статками в $400 млрд Ілон Маск. За інформацією Reuters, саме син Трампа пропонує ключових кандидатів на найвищі посади у США. Саме Трамп-молодший зіграв ключову роль у затвердженні Ді Венса кандидатом у віцепрезиденти, хоча на це місце також претендував Марко Рубіо.

Дональд Трамп-молодший та Ілон Маск особливо "негативно" активні щодо України в соцмережах. Коли журнал Time номінував Дональда Трампа на людину року, його син запостив Reels в Instagram, як Володимира Зеленського "ногою" посувають з обкладинки журналу на користь Дональда Трампа. І це вже не вперше, коли він публікує такі глузливі дописи та відео на адресу України чи українського президента, як і Ілон Маск, який щоразу в X піддає сумніву подальшу допомогу Україні з боку США. Проте Ілон Маск був присутній під час першої після перемоги Трампа на виборах телефонної розмови з президентом Зеленським.

Як і з Джей Ді Венсом, невідомо, який вплив щодо зовнішньополітичних питань у майбутньому кабінеті Трампа матимуть його син і Маск. Останній уже майже "прописався" в резиденції Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Проте знаючи схильність Трампа дуже швидко сваритися і спалювати мости зі своїм найближчим оточенням, не виключено, що це може спіткати й Ілона Маска, на відміну від членів сім’ї Трампа.

Як пише Time, свою невістку Лару він призначив співголовою Республіканського національного комітету. Ще одна невістка Трампа Кімберлі Гілфойл поїде послом до Греції. А батько Джареда Кушнера Чарльз – чоловік доньки Трампа Іванки (який відіграв ключову роль в укладенні Авраамових угод про нормалізацію відносин між Ізраїлем, ОАЕ та Бахрейном) – їде послом США до Франції.