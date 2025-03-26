Трамп не може домовитися з Путіним: "саудівські" переговори про припинення вогню чекає глухий кут

Дональд Трамп, віцепрезидент Джей Ді Венс і вся команда президента США можуть скільки завгодно звинувачувати Володимира Зеленського у невдячності і небажанні сідати за стіл переговорів з росіянами, але закінчення війни від цього ближчим не стане. Український президент може ще хоч сто разів повторити про свою прихильність до миру, але ключі до нього лежать у Кремлі. Путін може хоч зараз припинити вогонь і вивести російські війська з України. Але він у цьому не зацікавлений, втягуючи Трампа у "саудівський" процес, який дуже нагадує "Мінськ", щоб затягнути час.

Після другої телефонної розмови Трампа з Путіним, коли очільник Кремля начебто віддав наказ припинити удари по українській енергетиці, російські повітряні атаки по Україні лише посилилися, а кількість загиблих українців зростає. Проте в Білому домі роблять вигляд, що цього не помічають. Радник Трампа з нацбезпеки Майк Волтц, який опинився в епіцентрі скандалу через витік надсекретних даних щодо ударів США по єменським хуситам, заявив, що "енергетичне" перемир’я діє. Тому американська делегація обговорює з росіянами наступний крок – перемир’я у Чорному морі.

Проте українські порти і так працюють. Своїми блискавичними операціями Сили оборони України змусили російський флот тікати з Криму до Новоросійська. До того ж, якщо ми продовжимо удари, у ЧФ РФ просто не залишиться кораблів. Звичайно, що Москва, яка свого часу сама вийшла з Чорноморської зернової ініціативи (в липні 2023 року, угода була укладена в липні 2022 року за посередництва Туреччини та ООН – Ред.) хоче використати це в своїх інтересах. Переговори щодо "безпеки судноплавства у Чорному морі", як їх назвав російський міністр закордонних справ Лавров, тривали в Ер-Ріяді 12 годин. Проте так ні до чого й не призвели.

Тож, яка доля чекає на "саудівський" переговорний процес? Які цілі переслідують росіяни? Чи зрозуміє Трамп, що Путін його просто використовує, затягуючи час? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Російська пастка: Кремль вимагає зняття санкцій

Черговий раунд перемовин в Ер-Ріяді стартував у неділю, 23 березня, із зустрічі української та американської делегацій. Тривав він недовго, і за підсумками сторони відмовилися від спільних заяв. Із допису українського міністра оборони Рустема Умєрова, який брав участь у перемовинах, було відомо лише, що говорили про "безпеку об’єктів енергетики та інфраструктури". Наступного дня, в понеділок, 24 березня, переговори мали вже американська і російська делегації. Тривали вони цілих 12 годин. І, попри заяви російської сторони, що після їхнього закінчення США та РФ оприлюднять спільну заяву, цього не сталося.

Спершу Москва заявила, що спільна заява Кремля та Білого дому так і не була ухвалена через позицію України. Хоч представник російської делегації, сенатор Григорій Карасін і сказав, що "загалом враження залишилося такого конструктивного діалогу", і згодом до цих переговорів долучать ООН та інші окремі країни.

Але згодом позицію Кремля взявся коментувати Лавров. Він почав із того, що на переговорах в Ер-Ріяді йшлося про "питання безпечного судноплавства в Чорному морі". А потім продовжив, що лише США можуть натиснути на Україну для відновлення Чорноморської зернової ініціативи, з якої Москва вийшла сама ще у липні 2023 року.

Про що ж мова? Справа в тому, що після другого телефонного дзвінка Путіна і Трампа, Вашингтон і Москва вдвох оголосили про міфічне "енергетичне" перемир’я. Після заяви Майка Волтца, яку ТСН.ua привів вище у вступі до цієї статті, у вівторок ввечері, 25 березня, Кремль опублікував погоджений зі США перелік українських об’єктів критичної інфраструктури, по яких Росія начебто вже понад тиждень (від 18 березня – Ред.) не завдає ударів. Є численні свідчення, що це брехня. Проте, це не завадило Кремлю нав’язати Вашингтону, де публічно вірять в "енергетичне" перемир’я, подальші перемовини про "тишу" в Чорному морі.

У повідомленні на сайті Білого дому за підсумками "зустрічі експертних груп США і РФ щодо Чорного моря в Ер-Ріяді" йдеться: "США допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту с\г продукції і добрив, знизити витрати на морське страхування, та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій".

Треба розуміти, що ще у 2023 році Росія сама вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, яка, за посередництва Туреччини та ООН, проіснувала лише рік. Відтоді, завдяки Силам оборони України, український експортний коридор у Чорному морі працює і без цієї "зернової" угоди. Але Москву це не влаштовує. У вівторок, 25 березня, Лавров публічно заявив, що хоче повернення до інспекцій суден, які існували за Чорноморської ініціативи, що йдуть і заходять в українські порти. Плюс, Кремль вимагає від Білого дому зняття певних санкцій за тишу у Чорному морі, яка і так є.

"Зняття санкційних обмежень із "Россельхозбанка" та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій по міжнародній торгівлі продовольством (у тому числі рибопродукцією) і добривам, їхнє підключення до SWIFT, відкриття необхідних кореспондентських рахунків. Зняття санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства та добрив, а також на роботу страхових компаній (цього експорту – Ред.)", - йдеться у повідомленні Кремля за підсумками 12-годинних переговорів з американцями в Ер-Ріяді.

Міфічне перемир’я: Росія й далі битиме по портах

Трамп вже пообіцяв розглянути висунуті Москвою вимоги для припинення вогню в Чорному морі. "Є приблизно п'ять чи шість умов. Ми розглядаємо їх усі", – додав президент США. Причому, ні в заяві Кремля, ні Білого дому не йдеться про те, що Росія зобов’язується припинити обстріли нашої портової інфраструктури чи, наприклад, буде розблоковано порт у Миколаєві. Натомість Україна публічно заявила, що віддана безпечній навігації (судноплавству) в Чорному морі. Проте, судячи з допису Рустема Умєрова в соцмережах, залишає за собою право на самозахист у разі:

"Переміщення Росією своїх військових суден за межі Східної частини Чорного моря, що буде вважатися порушенням зобов’язань забезпечити свободу судноплавства в Чорному морі та загрозою національній безпеці України".

Ні російські добрива, ні агропродукція ніколи не підпадали під західні санкції. Так, у Москви є проблеми з доступом її банків до міжнародної платіжної системи SWIFT, страхування суден і вантажів тощо. Але нічого не заважає Путіну припинити вогонь і вивести всі свої війська з України. Тоді й обмежень не буде. Тому вимоги Кремля щодо забезпечення міфічної тиші в Чорному морі, під якою Росія та Україна розуміють зовсім різні аспекти, - це чергове затягування часу й втягування адміністрації Трампа у щось на кшталт "Мінська-3" із поступовим зняттям санкцій з Росії.

Бо, нагадаємо, Україна погодилася на пропозицію США щодо безумовного 30-денного перемир’я по всій лінії фронту, на відміну від Росії, яка щоразу висуває нові вимоги. За словами Володимира Зеленського, Київ також передав Вашингтону список енергооб’єктів, по яких Росією не можуть завдаватися удари в рамках "енергетичного" перемир’я.

"Ми не вражаємо їхню енергетику. Вони не вражають нашу енергетику. Я думаю, що буде мільйон питань і деталей, але на сьогодні це звучить так: кожна зі сторін не застосовує відповідну зброю по енергетиці обох сторін", – наголосив український президент, додавши, що Україна очікує від США покарання Росії в разі порушення нею відповідних домовленостей.

Разом із тим, у російському МЗС додали, що Запорізька АЕС – це "російський ядерний об’єкт, і передача контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможлива, як і спільна експлуатація". Раніше, за словами спецпосланника Трампа Стіва Віткоффа, який відповідає за контакти з Москвою і "вірить Путіну, тема ЗАЕС – найбільшої атомної електростанції Європи – обговорювалася з росіянами. У вівторок, 25 березня, під час спілкування з журналістами, президент Зеленський уточнив, що обговорював питання ЗАЕС із Трампом телефоном.

Нагадаємо, 19 березня, після розмови Трампа і Зеленського, у Білому домі заявили: "США можуть бути дуже корисними в управлінні цими станціями завдяки своєму досвіду в галузі електроенергетики та комунальних послуг. Американська власність на ці станції була б найкращим захистом для цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури".

Проте, за словами Володимира Зеленського, лише передача власності над станцією не спрацює.

"Є багато питань. Зокрема, ніхто не буде постачати електроенергію русскім, бо вони розраховували на електрику із ЗАЕС. Ні, цього не буде. Це наша станція і вона не буде працювати без нас, і не буде працювати на них. Оце моя позиція, і я сказав про неї Трампу. Він відповів, що ЗАЕС потрібно ремонтувати. Відновлення об'єкта може зайняти від 2 до 2,5 років, і потребуватиме значних фінансових вкладень", - заявив Володимир Зеленський, додавши про запитання Трампа щодо співпраці по ЗАЕС. Український президент відповів американському, що це можливо за умови, якщо США інвестуватимуть у модернізацію і допоможуть повернути ЗАЕС під контроль України.