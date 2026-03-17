Трамп погрожує союзникам Україною через відмову допомогти США у війні проти Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп перейшов до особистого тиску на світових лідерів. Заблокована Іраном Ормузька протока стала для нього інструментом перевірки союзників на лояльність. Поки одні країни отримують від Трампа «вісімки» за шкалою дружби, інші потрапляють у немилість, що стає безпосередньою загрозою для подальшої підтримки України.

Подробиці дипломатичної бурі — у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

Заяви Трампа про світових лідерів

Трамп заявив, що особисто телефонує главам держав із вимогою надіслати судна для розмінування ключової нафтової артерії світу. За його словами, він міг би впоратися сам, але хоче знати, хто «справжній друг».

Реклама

Президент Франції Емманюель Макрон — поки що серед фаворитів, хоча й не без зауважень.

Дональд Трамп, президент США: «Я з ним розмовляв. За шкалою від 0 до 10 я б оцінив його на 8. Не ідеально. Але це Франція. Ми не очікуємо ідеального результату. Я думаю, що він допоможе».

Натомість британський прем’єр Кір Стармер опинився під жорстким вогнем критики. Трамп не просто незадоволений Лондоном — він безпосередньо пов’язав майбутню допомогу Україні з ентузіазмом Британії у Перській затоці.

Дональд Трамп про Британію та Україну: «Я був незадоволений Сполученим Королівством. Ми роками захищаємо ці країни разом із НАТО. Я сказав: ви не хочете цього робити, а ми були з вами... Ми працюємо з ними над Україною. Україна розташована за тисячі миль, відділена величезним океаном. Ми не повинні цього робити, але робили!»

Реклама

Прохання Трампа: що кажуть держави

Попри заяви Трампа про «чергу з охочих допомогти», реальність має вигляд інакший. Китай, Японія, Південна Корея та Австралія — країни, які чи не найбільше залежать від арабської нафти — офіційно відмовили. Євросоюз також не поспішає втягуватися у війну.

Кая Каллас, висока представниця ЄС із закордонних справ: «У держав-членів не виникло бажання це робити. Ніхто не хоче активно брати участь у цій війні. Всі стурбовані результатом».

Тим часом Іран, відчуваючи слабкість коаліції, висуває зухвалі вимоги: повне зняття санкцій, повернення активів та виведення американських баз із регіону в обмін на розблокування протоки.

Чим війна в Ірані вигідна Росії

Поки Захід сперечається, Кремль підраховує прибутки. За даними Bloomberg, Росія поспішає завантажити якомога більше танкерів, користуючись тим, що нафта знову коштує понад 100 доларів за барель, а санкції тимчасово знято.

Реклама

Китай, який отримує 95% нафти саме з Перської затоки, опинився у найскладнішій ситуації. Проте Пекін не поспішає на допомогу Трампу — зустріч Сі Цзіньпіна з американським лідером, запланована на кінець березня, вже відкладена щонайменше на місяць.

Блокада триває, ціни на заправках ростуть, а Дональд Трамп продовжує вести свій «список друзів та ворогів», де Україна, на жаль, стала розмінною монетою.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 ОНЛАЙН! НОВИНИ НАЖИВО! ВІВТОРОК, 17 БЕРЕЗНЯ!