Трамп пообіцяв “величезну кількість” зброї Україні: Жданов шокував, коли реально закінчити війну з Росією

Олег Жданов / © ТСН.ua

Реклама

Президент США Дональд Трамп різко змінив риторику щодо надання озброєння Україні у війні з Росією. Ввечері 14 липня він оголосив про можливе введення «вторинних санкцій» проти Росії і домовленість з НАТО про передачу Україні нового пакета озброєння.

Донедавна Трамп заявляв, що надаватиме Києву лише оборонне озброєння, щоб не загострювати конфлікт. Чому президент США змінив курс щодо озброєння, як на це реагує РФ та що це означає для України — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Озброєння від США — шанс закінчити війну

Надання Україні озброєння США у необхідному обсязі може бути шансом, щоб закінчити війну швидше — можливо, вже 2026 року, вважає Олег Жданов.

Реклама

«Я думаю, що цього може бути достатньо, якщо Трамп почне виконувати ті заявки, які ми будемо надавати стосовно постачання нам зброї і боєприпасів. У нас завжди була з цим проблема. Всі заявки, що ми подавали, вони виконувалися не в повному обсязі. Навіть зараз ті 3,8 мільярдів, які Трамп хоче використати для постачання нам зброї — це ж недопоставлена нам зброя. Точніше, гроші, не використані для постачання нам зброї, які були виділені ще при Джо Байдені. Тобто він, використовуючи фонди Байдена, зараз буде нам постачати озброєння», — каже експерт.

Чому Трамп різко передумав щодо України

На думку Олега Жданова, Дональд Трамп змінив риторику щодо України через те, що президент Росії Володимир Путін «перейшов йому дорогу».

«Він позбавив його можливості миротворця, світового миротворця. Хто в нас сьогодні може в світі перемагати у війнах? Тільки Трамп. Тільки Трамп може створювати „угоди“, як він каже, і на Близькому Сході, і в Україні, і в Африці. Він там примирив дві держави, вони підписали угоду про припинення вогню», — пояснює Олег Жданов.

Водночас Путін в останній розмові телефонній 3 липня пішов всупереч проханню Трампа піти на угоду стосовно припинення вогню, а потім почати обговорення уладнання цього конфлікту.

Реклама

«Путін заявив, що готує 60-денну наступальну операцію з метою остаточного захоплення Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей. Він, скажімо так, наступив на его Трампа. А для нас це, як-то кажуть, не буває худе без добра», — каже експерт.

Як реагує Росія

За словами Олега Жданова, Росія готує «відповідь» на заяву Трампа.

«Відповідь, яка буде більш агресивною риторикою Росії. Вони готують план стосовно націоналізації всього майна, яке є у західних компаній, особливо американських, на території РФ. І готують повну відмову від долара. Так принаймні пише американська преса. Для того, щоб обвалити долар і не дати обвалитися рублю», — каже експерт.

Він додає: ще в Кремлі розглядається питання стосовно прискорення переміщення ядерної зброї в Білорусь.

Реклама

«До речі, тут знов ж таки є позитивний момент в тому, що ми ще раз переконуємося, що в Білорусі все ж таки ядерної зброї немає. Вони тільки планують її там розмістити. А сьогодні вже Лукашенко не погоджується на переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. В Мінську побували представники Дональда Трампа. І я так розумію, що вони домовились з Лукашенком, що він не буде втручатися в процес щодо надання допомоги РФ в плані ведення війни. Надання території Білорусі, надання військових баз Білорусі. На сьогодні є інформація, що він категорично проти перевезення ядерної зброї з Росії в Білорусь», — каже Олег Жданов.

Можлива ескалація війни в Україні

На думку Олега Жданова, у серпні 2025 року можна очікувати черговий етап ескалації війни в Україні.

«Тому що вони (російська армія — Ред.) ще з першого липня закінчили призов, вони планували набрати 160 тисяч. Так от, їм треба цих призовників поставити у стрій, до 30% з самого початку підпишуть контракт, так говорить статистика. Плюс вони вигрібуть всіх контрактників, які є ще в пунктах постійної дислокації частин. Так що десь в серпні ми можемо очікувати плюс 160 тисяч російського особового складу», — каже експерт.

Водночас, що стосується озброєння, цифра буде дуже скромна, беручи до уваги стан російського військового промислового комплексу, вважає Олег Жданов.

Реклама

«А що стосується обстрілів території України, то, на жаль, я думаю, що Путін буде намагатися здійснювати масовані удари і дроново-ракетні удари. Особливо, я думаю, увага буде приділятися центральним і західним регіонам. Тому що це більш тилові регіони і Росія думає, що там знаходяться основні склади, хаби по транспортуванню зброї, боєприпасів від наших західних партнерів. Тому, це можливо. Буде фізична можливість чи ні — вже величезне питання стосовно стану на сьогоднішній день і авіаційного парку, і ракетного парку РФ, і взагалі наявності ракет і дронів для нанесення таких ударів», — пояснює Олег Жданов.

Раніше ми писали, що Трамп дав Росії новий дедлайн: що буде, якщо Путін не піде на угоду.