Трамп призначив Ілона Маска: як мільярдер хоче скоротити $2 трлн держвитрат США, що вже назвали популізмом

Хоч американські ЗМІ й повідомляли, що мільярдер і власник соцмережі Х Ілон Маск, який відіграв ключову роль у перемозі Трампа, не зацікавлений у посаді в майбутньому кабінеті 47-го президента США, все ж крісло він отримає.

У вівторок, 12 листопада, в соцмережі Truth Social обраний Дональд Трамп повідомив, що Ілон Маск та Вівек Рамасвамі (колишній претендент у кандидати в президенти США від Республіканської партії) очолять новий Департамент ефективності американського уряду (DOGE). Цікаво, що DOGE – це також скорочено від Dogecoin – мемної криптовалюти, яку активно просуває Ілон Маск. Він навіть заявляв, що вона фінансуватиме місію SpaceX на Місяць. І після того, як Трамп анонсував призначення Маска на новий Департамент ефективності уряду, ця криптовалюта злетіла в ціні.

Хоча раніше Маску публічно пропонували очолити Комісію з ефективності скорочення витрат у федеральному уряді. Проте для офіційної урядової посади йому б довелося або продати свої $300 млрд активи, або передати їх у сліпий траст, щоб уникнути конфлікту інтересів.

"Разом ці двоє чудових американців прокладуть шлях моїй Адміністрації до демонтажу урядової бюрократії, скорочення зайвого регулювання, зниження надмірних витрат і реструктуризації федеральних агентств. Це потенційно стане Мангеттенським проєктом нашого часу. Політики-республіканці мріяли про цілі DOGE дуже довго", - також дописав Трамп у Truth Social про призначення Маска та Рамасвамі.

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Схоже, що Департамент ефективності уряду не буде власне урядовою структурою й, за словами Трампа, надаватиме уряду поради та співпрацюватиме з Білим домом й Офісом управління та бюджету для впровадження масштабної структурної реформи, що передбачає підприємницький підхід до уряду. До того ж, американські ЗМІ нагадують, якщо ці призначення не є суто піарними, будь-який масштабний перегляд державних видатків і реструктуризація держорганів вимагатимуть схвалення Конгресом. Й навряд чи всі республіканці, навіть якщо вони контролюватимуть і Сенат, і Палату представників, погодяться зі всіма "порадами" Маска та Рамасвамі.

Не дивлячись на це Ілон Маск вже пообіцяв, що новостворений Департамент звітуватиме про всі свої дії у соцмережах. А під час передвиборчої кампанії він пропонував скоротити щонайменше $2 трлн зі всіх $6,8 трлн видатків національного бюджету США. Проте вже тоді переважна більшість американських економістів розкритикувала такий підхід, назвавши його популістичним.

Вівек Рамасвамі, американський підприємець індійського походження й власник біофармацевтичної кампанії, ніколи не приховував своїх проросійських поглядів. Ще влітку минулого року він піддавав сумніву допомогу Україні з боку США, виступав за скасування санкцій проти Росії, щоб повернути її на світовий ринок, і хотів відвідати Москву. Також Рамасвамі обіцяв визнати російську окупацію українських територій і заблокувати вступ України до НАТО в обмін на вихід Росії з союзу з Китаєм.

Божевільні популістичні обіцянки Вівек Рамасвамі давав і щодо скорочення державних витрат федерального уряду та реструктуризації державних органів та установ. Так, він закликав ліквідувати ФБР, Департамент освіти та Комісію з ядерного регулювання, що б призвело до звільнення тисяч федеральних працівників, а також рекомендував дозволити президенту США ліквідувати федеральні агентства за власним вибором.

ТСН.ua повідомляв, що політичний кабінет Ілона Маскка PAC America вклав у кампанію Трампа близько $200 млн, а соцмережа Х (колишній Twitter) надавала всебічну інформаційну підтримку. Американські ЗМІ повідомляють, що Ілон Маск має величезний вплив на Дональда Трампа. Деякі медіа навіть зазначають, що Трамп, який якось сказав, що "ми маємо захищати наших геніїв, у нас їх не так багато", зачарований Маском.

Від 5 листопада, коли Трампа обрали наступним 47-м президентом США, Маска майже щодня бачили на віллі Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч (Флорида). Вечорами вони разом вечеряли у внутрішньому дворику, а в неділю сім'ями грали в гольф. Також Маск був особисто присутнім під час кількох телефонних розмов Трампа зі світовими лідерами, які вітали його з перемогою на виборах, зокрема й під час спілкування з Володимиром Зеленським.

За словами Дональда Трампа, робота новоствореного Департаменту ефективності уряду має завершитися не пізніше 4 липня 2026 року - на 250-ту річницю проголошення Декларації незалежності США.

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