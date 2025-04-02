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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Трамп сьогодні хоче оголосити скандальне рішення: як на це реагують у ЄС

Трамп планує оголосити скандальне рішення про мита. У ЄС на це вже відреагували.

Автор публікації
Ольга Кошеленко
Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав днем звільнення. Саме сьогодні він збирається оголосити про запровадження мит на торгівлю: ані яких конкретно країн, ані яких галузей промисловості це торкнеться — не відомо.

Згідно із джерелами, розмір мит сягне 20%. Речниця Білого дому Керолайн Левіт заявила: Трамп домагається, щоб усі виробники, які хочуть торгувати без мит, переносили свої виробництва в Америку. Демократи у Конгресі бʼють на сполох — це підвищить ціни на практично всі товари. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила — в ЄС готові до переговорів зі США, але лише з позиції сили.

Про це йдеться у матеріалі власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

«Дональд Трамп оголосить про запровадження торговельних мит 2 квітня, хоча спочатку, з його власних слів, хотів обрати 1. Але цей день уже зайнятий днем дурня. Щоб не вводити нікого в оману, так звані взаємні мита на більшість іноземних товарів він вирішив запровадити саме сьогодні і назвав це днем звільнення», — зауважила кореспондентка ТСН.

Логіка така — іноземні виробники, мовляв, увесь час наживалися з американців через те, що не платили мит. І він, Трамп, це виправить. Ані які саме товари, ані які країни потраплять під нові мита, досі невідомо. Речниця Білого дому Керолайн Левіт у вівторок заявила — напередодні доленосного рішення президент зустрічається зі своєю командою і ще раз узгоджує всі обставини. Головне, чого він хоче досягти, щоб іноземні виробники переносили свої підприємства у США, і розвивали американську економіку.

«Мільярди доларів приватних інвестицій з усього світу увіллються в американські громади. Як це позначиться на тих, хто спостерігає вдома, для людей, стурбованих власним економічним становищем? Це означатиме більше робочих місць у ваших громадах, що означає більше грошей, більше інвестицій, більше грошей у вашій кишені», — заявила речниця Білого дому Керолайн Левіт.

Керойлан Левіт / © Associated Press

Керойлан Левіт / © Associated Press

За даними СNN, про нові мита Трамп оголосить у середу, це буде близько 23 години за київським часом, і вони набудуть чинності негайно. Республіканці Конгресу не коментують ініціативу президента. А от опозиція — демократи бʼють на сполох, зважаючи на вартість робочої сили, і усі супутні витрати та складнощі, переносити виробництва в Америку компанії не будуть. А от ціни на їхню продукцію негайно зростуть. Сенатор-демократ Корі Букер на знак протесту виголосив найдовшу в історії промову у Сенаті — вона тривала понад 20 годин. Його колеги у менш драматичний спосіб застерігають — ще ніколи виробники не платили мита з власної кишені.

«Президент Трамп відверто помиляється, коли заявляє, що мита платитимуть лише іноземні уряди і компанії. Компанії неминуче перекладуть на споживачів витрати, які зростуть від збільшення мит», — каже сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс.

Коли у самого президента Трампа минулого тижня запитали про зростання цін на автівки, адже, згідно із оцінками експертів, навіть американські виробники підвищать ціни, якщо подорожчають імпортні машини, Трамп відповів — це його не турбує, бо він дивиться у майбутнє. Дивитися туди хотіли би і європейські партнери, але наразі майбутнє торгівлі із головним партнером — Сполученими Штатами — туманна. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн напередодні оголосила — попри усе вони готові до переговорів.

«Наша мета — досягти рішення у переговорах. Але, звичайно, якщо буде потрібно, ми захистимо наші інтереси, наших людей і наші компанії. І я хочу чітко пояснити мету нашої відповіді. Ми вважаємо, що це протистояння ні в чиїх інтересах. Європа не починала це протистояння. Ми не обов’язково хочемо вжити заходів у відповідь, але якщо це буде потрібно, у нас є потужний план у відповідь, і ми його використаємо», — сказала вона.

Минулими вихідними Трамп погрожував обкласти митами також російську нафту, якщо відчуватиме, що Путін не наближається до миру. Але наразі це лише погрози. У перемовах із Росією — без новин. Левіт наголосила — Трамп розчарований обома, і Путіним і Зеленським. Але залишається відданим миру.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 6:00 2 квітня. Перші ранкові новини середи

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