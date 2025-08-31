Трамп відійшов у тінь: як змінюється політика США щодо України

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про війну в Україні / © ТСН

Президент США Дональд Трамп зник з інформаційного простору від вівторка, 26 серпня, коли він востаннє з’явився на публіці, провівши засідання свого кабінету. Відтоді він не виходив до журналістів, що дуже незвично для американського президента, який робить заяви і дає коментарі не менш, ніж раз на день. Така ситуація посіяла підозри, що господар Білого дому влаштував собі відпустку.

Але у пʼятницю Трамп раптом вийшов із інформаційної «тіні» та дав годинне інтервʼю консервативному інтернет-виданню The Daily Caller. Наступного дня його здалеку зафіксували камери, коли президент виходив із Білого дому та разом із онуками поїхав грати у гольф. Тобто Трамп на місці, але чомусь не хоче публічності.

Про останні заяви Дональда Трампа та про те, як змінюється політика США щодо України розповіла ТСН.Тиждень власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.

Видання Politico і CNN із посиланням на джерела пишуть, що американський президент дуже розчарований тим, які результати приносять його зусилля у врегулюванні війни в Україні.

Що говорить Трамп про війну в Україні

У невдачах мирного врегулювання Трамп винуватить європейських лідерів, які замість того, щоб підштовхнути президента України Зеленського бути більш поступливим, навпаки непублічно радять йому не погоджуватися на чинні пропозиції і дочекатися «кращої угоди».

В інтерв’ю виданню The Daily Caller він сказав, що не впевнений, чи відбудеться двостороння зустріч Зеленського і Путіна. А от тристороння зустріч за участі Трампа, за припущенням президента США, можлива.

Господар Білого дому в цьому інтерв’ю вдався до своєї улюбленої аналогії, порівнявши Росію та Україну з дітьми, що бʼються в парку. Мовляв, треба дати їм трохи часу і самі прибіжать миритися.

«У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одне одного, і починають битися, битися і битися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують. Через деякий час вони самі будуть дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Тут майже так само. Іноді їм треба трохи повоювати, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло», — сказав Дональд Трамп.

Коментуючи свою зустріч із Путіним на Алясці американський президент зауважив, що ніяких розбіжностей в них не виникало, бо вони віддавна «дуже добре ладнають».

Чи постачатимуть США зброю Україні

Постачання зброї Україні Трамп зупиняти не збирається. Але при цьому він постійно повторює, що тепер Україна не отримує зброю «безкоштовно», а купує її. Прибутки від цих оборудок дуже втішають Трампа.

Цього тижня США схвалили найбільший продаж зброї Україні від початку діяльності цієї адміністрації. Насамперед, це понад 3000 крилатих ракет ERAM, дальність польоту яких становить 240-450 кілометрів.

За інформацією WSJ, вони можуть надійти в Україну вже через 6 тижнів. Але для завдання ударів Україна має узгоджувати цілі із очільником Пентагону Гегсетом.

825 мільйонів за ракети ERAM заплатять Данія, Нідерланди та Норвегія і частково США.

Ще загалом на 300 мільйонів США продали обладнання на підтримку роботи систем ППО Patriot та послуги для підтримки роботи Starlink.

Які результати зустрічі з Віткоффом

Після зустрічі, яку провели в Нью-Йорку голова Офісу президента Андрій Єрмак та перший заступник очільника МЗС Сергій Кислиця зі спецпредставником Трама Стівом Віткоффом, українська сторона фокусує увагу американців на тому, що домовитися про припинення бойових дій з президентом РФ Путіним неможливо.

Водночас треба зважати, що гарантії безпеки почнуть діяти лише після встановлення миру з Росією, до чого ми поки не наблизилися.

Київ, погоджуючись на всі формати зустрічей, сподівається, що рано чи пізно США таки повернуться до ідеї застосування санкцій проти Росії. Про санкції цього тижня на екстреному засіданні Радбезу ООН знову згадував американський представник.

Також Єрмак підкреслював, що ніхто не тисне на Україну, щоб ми відмовлялися від своїх територій на користь росіян. І це гарний результат зустрічей у форматі Україна-США-Європа у Білому домі цього місяця, бо раніше обмін територіями був ключовою складовою американської угоди із Путіним.

Віткофф на зустрічі із Єрмаком нібито знов підтвердив — США погоджуються на гарантії безпеки на кшталт статті 5 НАТО, тобто колективна відповідь на агресію проти одного із членів організації. Але от за собою США бачать роль координатора, свої сили вони не відправлять.

Миротворчі війська в Україні повинні будуть розмістити європейці. І поки гаряча фаза війни триває, ніхто із коаліції рішучих не сповнений особливої рішучості відправляти своїх громадян під обстріли.

Звучала ідея про створення так званої буферної зони, але президент Зеленський її відкинув. Головний же акцент — на зміцненні Збройних сил України та стабільному постачанні зброї.

Нагадаємо, після того, як у соціальних мережах почали поширюватися конспірологічні чутки про смерть президента США Дональда Трампа, яку нібито приховують в Білому домі, з’явилася оновлена інформація щодо стану здоров’я американського лідера.