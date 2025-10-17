ТСН у соціальних мережах

Трамп відповів, чи дозволить Україні бити вглиб Росії

Трамп прокоментував можливість ударів по РФ.

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Володимиром Зеленським прокоментував можливість завдання ударів вглиб по Росії.

Про це йдеться 17 жовтня під час зустрічі лідерів США та України у Вашингтоні.

Під час зустрічі із Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що поки «це лише предмет для переговорів».

«Це — предмет для розмови. Це означатиме ескалацію, але буде про що поговорити», — сказав Трамп

Нагадаємо, у Вашингтоні почалась зустріч Зеленського і Трампа.

Раніше ТСН.ua проаналізував, чого очікувати Україні у матеріалі: П’ята зустріч Зеленського з Трампом: «Томагавки», фонд перемоги України та червона доріжка для Путіна до Будапешта

