"Трамп відверто підігрує Путіну": чого Україні очікувати від мирних переговорів з Росією

Питання можливих перемови щодо припинення бойових дій в Україні надто складне та має достатньо багато підводних каменів, як з боку наших ворогів та, як виявилося, і з боку наших союзників. Кожного українця хвилює питання: коли та як саме може настати перемир’я у цій війні.

ТСН.ua поцікавився у військового експерта, скільки на це потрібно часу і як ухвалюються подібні рішення, хто має виступати гарантом перемир’я.

Дивний гарант перемир’я

На думку військового експерта Ігоря Романенка, бути гарантом перемир’я намагаються США та їх президент Дональд Трамп.

"Але те, як вони це роблять, дуже багатьох не влаштовує. І Україну, і Європу. Тому що Трамп відверто підігрує Путіну, що є очевидним з його висловлювань. Але, як би не було нам складно, потрібно просуватися вперед на шляху до припинення бойових дій. Вже попередньо узгоджена угода по рідкоземельних металах і є прогрес у питаннях безпеки – це центрові для нас кроки. Дуже важливо, що у таборі Трампа пролунали заяви, що Україна братиме участь у переговорах", - розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

Крок за кроком до перемовин

За словами експерта, саме так, крок за кроком, будуть обговорюватися та закріплюватися усі подальші дії сторін.

"А далі – підніматиметься питання щодо лінії розмежування: чи будуть відводитися війська від цієї лінії та на яку відстань. Куди саме і у якій якості направлять 30 тисяч європейських військовослужбовців, і чи станеться таке взагалі. До речі, чи буде їх статус – миротворчий, велике питання. Статус вони можуть отримати від ООН або ЕС, чи навіть від Франції та Великої Британії", - зауважує Ігор Романенко.

Наскільки можуть затягнути в часі

За його словами, зараз сторонами беруться в роботу і обговорюються першочергові та головні питання. Вони поступово закріпляються всіма сторонами.

"Переговори не стануть легкою прогулянкою, зрозуміло, що вони відбуватимуться у надважких умовах. Трамп та Путін визначились, що до квітня треба зупиняти ведення бойових дій, а на 9 травня Путін готує парад у Москві, навіть лідера Китаю Сі запросив. Так чи інакше, але і Трампа ця дата влаштовує. Він вже не згадує про один день, чи сто днів, щоб зупинити війну, а каже, що треба рік працювати аби вийти на якусь угоду про зупинення вогню. Тобто цей процес, на жаль, може розтягнутися на увесь 2025 рік", - підкреслює Ігор Романенко.

Що збило Трампа з пантелику

Військовий експерт підкреслює важливість гучної заяви нашого президента, що заради миру в Україні він готовий піти з посади, якщо у когось є питання щодо його легітимності.

"Такий посил, як на мене, просто збив з пантелику, як Трампа, так і росіян – дуже сильний крок. Завдяки таким крокам, ми будемо поступово підходити до самих переговорів. На мою думку, у переговорному процесі, перша скрипка має бути за Україною. Бо нас це передусім стосується і свою позицію ми маємо послідовно відстоювати, по кожному пункту. Трамп та Путін тиснуть на своє, але у України є підтримка від Європи. У цьому протиборстві буде вимальовуватися кожен наступний крок", - підсумовує Ігор Романенко.

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