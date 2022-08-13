Трамп виніс із Білого дому секретні матеріали: що ж це за документи і що загрожує експрезиденту США

У Резиденції колишнього президента США у Флориді ФБР цього тижня провело обшуки та виявило аж 11 пакетів секретних документів. Відомоство розслідує, чи законно політик виніс їх із Білого дому після закінчення каденції.

За вилучення секретних документів і зберігання у своєму домі Трампу може загрожувати до 5 років вязниці. За іронією долі саме за своєї каденції Трамп посилив покарання за такий злочин.

Що ж це за документи і чим загрожує це Трампу – у сюжеті ТСН.

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Поблизу резиденції 45-го президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго купа поліцейських машин. Так у маєтку політика проводить обшуки ФБР. Ордер по кримінальному провадженню щодо ексочільника країни видали вперше за потенційне порушення Закону про шпигунство. Воно визнає незаконним зберігання або передавання потенційно небезпечної інформації для національної безпеки.

Що це за секретні документи

Обшуки були напочатку тижня, але їхні результати стають відомі лише зараз, і вони шокують весь американський естеблішмент - 11 пакетів із секретними документами. Чотири – з грифом "цілком таємно", три – з грифом "таємно" і ще три – конфіденційні. Про зміст відомо лише те, що ця інформація може завдати загрози національній безпеці США.

Американське видання The Washington Post писало, що вони може стосуватися ядерної зброї. Окрім стосів надсекретних документів, у резиденцїі Трампа вилучили близько 20 ящиків із речами, серед них - підшивки фотографій, рукописні записки, указ про помилування його соратника Роджера Стоуна і профайл "президента Франції". Усі ці речі Трамп зберігав у себе після складення повноважень у Білому Домі.

Чи вірять американські політики Трампу

Думки щодо інциденту у Конгресі розділилися. Одні кажуть: Трамп зловживав повноваженнями, інші - вважають обшуки ФБР у будинку Трампа надмірним заходом.

"Є закони, які забороняють неналежне поводження з такими матеріалами. Інформація такого роду є суворо секретною, значно вище таємниці. Це про нашу національну безпеку, як нам кажуть, але деталі ми побачимо згодом", - говорить спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі.

"Люди справедливо засмучені створеним прецедентом. Вважаю вкрай надсилати озброєних агентів ФБР до Мар-а-Лаго, коли вони могли просто попросити ці документи", - сказав Представник Конгресу США від Техасу Ден Креншоу.

Що каже сам Дональд Трамп

Трамп заперечує будь-які звинувачення. Каже: усі вилучені у нього матеріали були розсекречені за його каденції. А речник колишнього президента США вважає справу переслідуванням політичного опонента від чинної адміністрації.

"Закликаю до негайного оприлюднення цих документів, незважаючи на те, що вони були складені лівими радикальними демократами та можливими майбутніми політичними опонентами, які сильно зацікавлені в тому, щоб атакувати мене, так само, як вони робили це протягом останніх 6 років. Це безпрецедентне політичне озброєння правоохоронних органів є недоречним і вкрай неетичним", - йдеться у заяві Трампа.

Тим часом прихильники Трампа збираються на регулярні протести. У провину свого кумира не вірять і називають його черговим обманом, таким же як було, коли Трампу намагалися оголосити імпічмент через зловживання владою 3 роки тому.

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