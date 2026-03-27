Трамп вкотре дорікнув Європі через Україну та дав Ірану час на "угоду"

США та Ізраїль уже місяць проводять масштабні військові операції проти іранського режиму, проте розв’язати вузол у Перській затоці поки не вдається. Поки Пентагон звітує про «Епічну лють», а Тель-Авів про «Рик лева», Ормузька протока залишається під контролем Тегерана. Президент США Дональд Трамп запевняє: Іран виснажений і прагне миру, хоча риторика аятол свідчить про зворотне.

Подробиці з Вашингтона розповіла власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

15 пунктів і «нафтові подарунки»: дипломатія Трампа

За посередництва Пакистану адміністрація Трампа передала Тегерану мирний план. Його головні архітектори — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — пропонують повне згортання ядерної програми в обмін на зняття санкцій.

Трамп стверджує, що переговори настільки успішні, що Іран нібито вже передав США 10 танкерів із нафтою як жест доброї волі. Водночас він вкотре відклав удари по іранських енергооб’єктах — тепер дедлайн встановлено на 6 квітня.

Дональд Трамп, президент США: «Вони благають мене укласти угоду, не я їх. Вони кажуть: „О, ми з ними не розмовляємо“, але лише цілковитий дурень у це повірить. Вони жахливі воїни, але чудові переговорники. Я не знаю, чи ми готові зараз підписувати папери, вони мали зробити це ще два роки тому».

В Ірані зробили агресивну заяву щодо США

Попри оптимізм Білого дому, іранська сторона через агенцію Fars News транслює зовсім інші меседжі. Мирні пропозиції Тегерана більше схожі на вимогу капітуляції США:

Ліквідація всіх американських баз у регіоні.

Виплата багатомільярдних репарацій Ірану.

Збереження повного контролю над Ормузькою протокою.

Більше того, режим офіційно попередив: будь-які готелі на Близькому Сході, де живуть американські військові, відтепер є «законними цілями» для атак.

Нові заяви про Україну

На тлі близькосхідної кризи Трамп та держсекретар Марко Рубіо знову підняли питання перерозподілу ресурсів. Трамп заперечив, що дефіцит боєприпасів в Україні викликаний їх перекиданням до Ізраїлю, але вкотре розкритикував європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Марко Рубіо, Держсекретар США: «Кілька європейських лідерів сказали, що війна в Ірані — не їхня справа. Що ж, Україна — це не війна Америки. І все ж ми робимо більший внесок у цю боротьбу, ніж будь-хто інший. Президенту доведеться врахувати таку позицію партнерів у майбутньому».

Поки дипломати Віткофф та Кушнер намагаються домовитися, очільник Пентагону Піт Гегсет налаштований рішуче. Він заявив, що «Пентагон продовжує власні переговори мовою бомбардувань».

Головне питання — чи наважаться США на наземну операцію, чи просто оголосять перемогу та підуть, залишивши світ із заблокованою протокою та захмарними цінами на паливо.

