Трамп заявив про "масштабну угоду" щодо війни Росії проти України після зустрічі із посланцем Путіна: що відомо

Трамп / © Associated Press

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Нову масштабну угоду, яка стосуватиметься не лише України, але й усієї Європи, анонсував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Напередодні він обговорив її із путінським посланцем Кірілом Дмітрієвим, який прибув до Вашингтона у рамках візиту до першої леді США. Меланія Трамп запросила представників України та Росії, щоб підбити підсумки евакуації з Олешок. Український омбудсман передав першій леді орден княгині Ольги першого ступеня, яким її нагородив Президент України.

Про це йдеться у сюжеті власної кореспондентки ТСН у США Ольги Кошеленко.

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Прийом у Білому домі: представники України та РФ за одним столом

Не минуло і тижня з успішної евакуації українців з Олешок, як перша леді Сполучених Штатів запросила до Білого дому представників України та Росії, які були задіяні у цій операції. Вони перелетіли океан і привезли із собою подарунки та подяки Меланії Трамп. Це стало першим публічним заходом за участі росіян у Білому домі за часів повномасштабної війни.

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Уповноважена з прав людини Росії Яна Лантратова і спецпредставник Кіріл Дмітрієв колись були під американськими санкціями, проте обоє тепер отримали право вʼїзду до США. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець — згідно із розсадкою — опиняються між ними. Уся в білому перша леді США вітає гостей як рівних.

Меланія Трамп, перша леді США: «Олешки назавжди поєднають хоробрих людей, які зібралися у Білому домі сьогодні».

Меланія Трамп розповідає: уперше дізналася про біду в Олешках у вересні (звідки — не уточнює), але, запевняє, одразу зацікавилася і вирішила допомогти. Вона вела переговори з обома сторонами, і за тиждень до евакуації Україна і Росія підписали угоду про спільне проведення гуманітарної місії.

Меланія Трамп, перша леді США: «Я брала участь у кожному етапі планування, переглядала карти мінних полів, знімки з повітря, доступні дороги і обговорювала шляхи евакуації, доступ до лікарень, транспортні засоби і медичні ресурси. Знала про бажані дати і час операції. Зараз ми маємо використати сміливість, яку ми принесли до Олешок, щоб знайти спільний ґрунт через спільну турботу про зменшення страждань безневинних людей. Разом ми можемо створити дещо більш тривале, аніж тимчасове припинення вогню. Дивімося на Олешки як на іскру у світі темряви, спроможну освітити найкраще в гуманізмі. Створити потужне полумʼя миру, яке побачить світ».

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Нагородження орденом княгині Ольги та реакція сторін

На такий піднесений заклик першої леді Кіріл Дмітрієв відповідає лише обіцянкою, що гуманітарні вантажі до Олешок будуть надходити регулярно. При цьому він не уточнив, що із травня по вересень люди в окупованому Росією місті не мали їжі, допоки її з дронів не доставили ЗСУ. Замість планів нових гуманітарних місій він привіз першій леді США малюнок 11-річної Лідії з Олешок, яка з батьками тепер живе на офіційно визнаній російській території.

Кіріл Дмітрієв, спецпредставник РФ: «Цей прекрасний малюнок містить лише 3 слова — "Я люблю Меланію"».

Арахамія і Лубінець просять першу леді не зупиняти зусиль з порятунку українців.

Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу»: «Ми би хотіли вас попросити продовжувати. І знайти нові задачі, щоб знизити ескалацію, наскільки це можливо. Я також беру участь у політичному напрямку — він більш складний. А ваша місія — над політикою».

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Омбудсман Лубінець передав першій леді державну нагороду, яку їй напередодні присвоїв Президент України.

Дмитро Лубінець, Уповноважений ВР з прав людини: «За ваше лідерство, хоробре серце, за порятунок наших людей і за повернення українських дітей. Ви зробили так багато, і маю лише один запит від українців — продовжуйте виконувати надзвичайну роботу і підтримувати людей».

Меланія Трамп, перша леді США: «Дякую, президенте Зеленський і народе України, за високу честь — Орден княгині Ольги першого ступеня».

Анонс «великої угоди» від Дональда Трампа

Перша леді передала особисті листи Зеленському і Путіну. Тим часом її чоловік встиг провести зустріч із Дмітрієвим, про що розповів під час підписання документів в Овальному кабінеті (представника України при цьому не запрошував). Трамп знов проанонсував масштабну угоду між Росією та Україною, яка буде укладена «скоро».

Дональд Трамп, президент США: «Я не можу розповісти вам, що саме ми обговорювали, але скажу одне: угода буде. Це буде масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України. Вона буде справді великою — охопить більше, аніж Україну. Можу сказати, що вона може стосуватися всієї Європи. Це буде чудова, масштабна угода, і всі будуть у захваті».

На запитання журналістів, чи порушив під час розмови тему вбивства Путіним українських цивільних громадян, Трамп сказав, мовляв, завжди порушує цю тему, але «люди гинуть з обох боків».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТРАМП анонсує МАСШТАБНУ УГОДУ! 3 КАБи по КРАМАТОРСЬКУ! | ТСН 17:00 6 листопада

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