Трамп здивував заявами про Україну під час саміту НАТО: відео

Володимир Зеленський і Дональд Трамп / © Associated Press

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Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет для систем ППО Patriot. Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з українським президентом Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. А також повідомив, що Штати купуватимуть українські дрони. І прокоментував далекобійні удари по російському нафтопереробленню та воєнній промисловості: це ескалація, але вона може призвести до завершення війни.

Про це йдеться у репортажі спеціальної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

Публічна частина розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського тривала 40 хвилин. Потім ще цілу годину лідери провели під час переговорів за зачиненими дверима. Президент США перебував у чудовому настрої та багато жартував. Головна ж новина, яку він офіційно повідомив за результатами зустрічі, без перебільшення є сенсаційною — США надають Україні ліцензію на власне виробництво ракет для систем ППО Patriot.

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Самі ці протиракети найефективніше збивають російські балістичні ракети, і про дозвіл на їхнє спільне виробництво Володимир Зеленський наполегливо просив ще попередню адміністрацію Джо Байдена — але тодішній Білий дім відмовив. Своє прохання вже до Трампа український лідер повторив минулого місяця під час зустрічі лідерів «Групи семи» (G7) у Франції. Американський лідер із посмішкою додав: щоправда, ще не встиг особисто запитати компанію-виробника «Петріотів». Але очевидно, що головне тут — тверда політична воля, яку Трамп наочно продемонстрував світові.

Дональд Трамп, президент США: «Мені одна пташка цвірінькнула, що ми надамо їм право виробляти ракети для Patriot… Ми покажемо їм, як це робиться, це дуже складно, але ви швидко розберетеся. Після цього він не зможе сказати, що ми робимо їх повільно — робіть самі».

Реакція на далекобійні удари по РФ та зміна позиції щодо дронів

Ще після червневої зустрічі у Франції європейські лідери та провідні світові ЗМІ в один голос стверджували: Трамп приємно вражений високою ефективністю далекобійних українських ударів по території Росії. На безпосереднє запитання ТСН про те, що він думає про ці глибокі атаки, американський президент попросив детально відповісти свого держсекретаря Марко Рубіо, сам водночас додавши лише дві лаконічні фрази.

Марко Рубіо, держсекретар США: «Я вважаю, що це одна з динамік, яка змінилася в цій війні за останні кілька місяців, а саме те, що росіянам стає дедалі важче захищати свій власний повітряний простір. І ми сподіваємося, що це означає, що зараз створиться необхідний простір для переговорів про припинення цієї війни».

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Дональд Трамп, президент США: «Це ескалація. Але це та ескалація, яка може призвести до завершення війни».

Під час зустрічі президент Володимир Зеленський наочно змалював вагомі результати, яких Силам оборони України вдалося домогтися завдяки стрімкому розвитку вітчизняних безпілотних технологій: Росія поступово втрачає ініціативу на полі бою, а її військова логістика повністю перерізана. Після цього Трамп уперше публічно заявив, що США купуватимуть українські дрони — хоча раніше неодноразово стверджував, що вони Вашингтону не потрібні, бо в Америки, мовляв, свої борти набагато кращі.

Володимир Зеленський, президент України: «Зараз ініціатива перейшла в наші руки, не тотально, але перейшла. Ми намагаємося перенести війну з поля бою в небо. Саме тому ми зараз почали контролювати поле бою. Це дуже важливо і складно — коли у нас менше людей, відсувати їх назад. Але ми знайшли спосіб — перерізали у повітрі логістику їхньої армії».

Політичні жарти про Москву та ймовірний візит до України

Дональд Трамп уже не вперше припустив, що невдовзі можуть відбутися безпосередні переговори між Путіним і Зеленським, та іронічно запитав президента України, чи не погодився б той особисто зʼїздити для цього до Москви? Володимир Зеленський миттєво повернув цю пропозицію влучним жартом:

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Дональд Трамп: «Ти б поїхав у Москву?».

Володимир Зеленський: «Я думаю, це складно. Там зараз дуже багато українських дронів. Тому це вкрай небезпечно».

Крім того, під час переговорів Дональд Трамп уперше вголос припустив, що міг би особисто приїхати з офіційним візитом до України. Він сам посміявся з думки про те, якого величезного клопоту та додаткових зусиль це завдало б його президентській охороні. Тож лідер США зробив логічний висновок — швидше за все, він зробить цей візит уже після завершення війни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЧУДОВА НОВИНА! Україна отримає ліцензію на ракети Patriot: сенсаційні заяви Трампа на саміті НАТО

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