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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Трамп змінить тактику щодо України після розгрому на виборах?: Кислиця дав несподівану відповідь

Перемога демократів на виборах до Конгресу США може змінити політичний баланс у Вашингтоні та підходи до ухвалення рішень.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Сергій Кислиця

Сергій Кислиця / © Getty Images

Результати виборів до Конгресу США змінять політичний баланс у Вашингтоні, однак Україна продовжить співпрацю з американською владою незалежно від партійної належності. Серед головних пріоритетів залишаються мирний процес, закупівля озброєнь та спільне виробництво ракет Patriot.

Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця в інтервʼю ТСН.ua, коментуючи результати проміжних виборів до Конгресу США.

«Результати виборів — вони, звичайно, вносять корективи, вони міняють співрозмовників, але хто би не був при владі, яка би партія не була при владі в Сполучених Штатах, це наш обов'язок розвивати з ними реальні, нормальні, стабільні відносини», — наголосив Кислиця.

Посадовець підкреслив, що зміна складу Конгресу не скасовує стратегічних напрямків співпраці між країнами.

«У нас є системні питання в роботі зі Сполученими Штатами, у нас є peace track, у нас є співробітництво зі Сполученими Штатами в галузі закупівлі у них озброєнь і виробництва майбутнього, спільного, тому що ніхто не знімав і не має наміру знімати з порядку денного спільне виробництво „паків“ ракет Patriot», — заявив він.

Як новий Конгрес може вплинути на підтримку України

Кислиця пояснив, що Київ стежитиме за формуванням нового складу парламентських комітетів США та налагоджуватиме співпрацю з їхніми керівниками.

«Будемо дивитися, як будуть сформовані комітети, хто буде очолювати комітети, і будемо працювати. Це вибір американського народу. Законодавча гілка влади в кожній демократичній країні важлива, від неї залежать бюджетні асигнування, фінанси», — зазначив він.

Водночас посадовець припустив, що після втрати республіканцями контролю над обома палатами Конгресу президент Дональд Трамп може активніше використовувати виконавчі укази.

«Очікувано, що в силу втрати обох палат виконавча влада Сполучених Штатів, зокрема президент, ймовірно, будуть ще більше випускати так званих виконавчих указів (executive orders), і таким чином проводити деякі питання», — сказав Кислиця.

Він також нагадав про право президента накладати вето на рішення Конгресу, однак наголосив, що американська система влади діє в межах Конституції.

«Сполучені Штати — це країна, де Конституція відіграє визначальне значення. Тому рано чи пізно все буде повернуто, якщо та чи інша гілка влади буде мати спокусу щось робити не у рамках Конституції, все одно все повернеться, в тому числі через Верховний суд, до конституційного ладу», — підсумував він.

Вибори до Конгресу США: перемога демократів і реакція Трампа

Нагадаємо, 3 листопада у США відбулися проміжні вибори до Конгресу, під час яких американці обирали всіх 435 членів Палати представників і 35 сенаторів.

Демократи здобули несподівані перемоги у традиційно республіканських штатах, зокрема Техасі, Південній Кароліні, Айові та Канзасі. Це дозволило партії отримати шість додаткових місць у Сенаті.

Після виборів Дональд Трамп заявив про готовність співпрацювати з демократами, однак пояснив невдачу республіканців власною відсутністю у виборчому бюлетені.

Президент США також припустив, що на результати голосування могла вплинути війна з Іраном, і пригрозив застосовувати право вето проти ініціатив демократів.

У Німеччині оцінили перемогу демократів у США

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі з Володимиром Зеленським назвав результати проміжних виборів у США приводом для обережного оптимізму.

«Перемога демократів дійсно вражає, але нам варто зачекати, що це насправді означатиме на практиці згодом», — зазначив він.

Водночас Німеччина разом із Великою Британією розпочала ініціативу з пошуку та закупівлі додаткових ракет для систем Patriot. Це пов'язано з обмеженими обсягами американської військової допомоги та недостатніми темпами виробництва боєприпасів у Європі.

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