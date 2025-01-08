Трамп зробив заяву про війну в Україні та сказав, що "розуміє почуття Путіна"

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що розуміє почуття Путіна щодо членства України в НАТО, та переклав відповідальність за розвʼязування війни на свого попередника Джо Байдена. Це була його відповідь на запитання журналістів під час пресконференції у Флориді, де обраний президент США зараз перебуває.

На цьому резонансні висловлювання Трампа не обмежилися. Він вкотре повторив, що хоче отримати контроль над островом Гренландія, що належить Данії, бо це, мовляв, потрібно для національної безпеки США, а також Панамським каналом, і пообіцяв перейменувати Мексиканську затоку на Американську.

Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко розповіла подробиці про українську частину заяв Трампа.

Дональд Трамп не вперше звинувачує чинного президента США Джо Байдена у потуранні війні в Україні, замість того, щоб зупинити її. Але про те, що “розуміє почуття Путіна”, обраний президент заявив уперше після обрання. Розмірковуючи про причини початку війни, Трамп заявив, що на напад Путіна спровокувало можливе членство України в НАТО, яке Байден нібито пообіцяв Києву.

“Великою мірою проблема полягає у тому, що Росія за багато років до того, як Путін сказав, що НАТО не повинно бути в Україні, про це йшлося, ніби це само собою зрозуміле. Аж раптом Байден сказав: “Ні, вони повинні мати можливість приєднатися до НАТО. А отже Росії матиме когось прямо у себе на порозі, і я можу зрозуміти їхні почуття з цього приводу”, — заявив Дональд Трамп.

Дональд Трамп / Скриншот із відео ТСН

Насправді Джо Байден ніколи чітко не обіцяв Україні членства в НАТО, все, про що він говорив — перспектива у віддаленому майбутньому. Останнім американським лідером, який відкрито підтримував приєднання України до Альянсу, був республіканець Джордж Буш молодший, у 2005 році, одразу після помаранчевої революції, втім на саміті НАТО у Бухаресті, партнери не підтримали план дій для України та Грузії.

Також Трамп напередодні заявив, що сподівається зустрітися із Путіним досить швидко після інавгурації, бо робити це до — неправильно. На уточнююче запитання сказав, сподівається це буде значно раніше, аніж за півроку.

Водночас стало відомо, що майбутній спецпредставник Трампа Кіт Келлог відклав свій візит в Україну та деякі країни ЄС. Він мав приїхати до інавгурації, але, як повідомляють джерела Reuters, цю поїздку вирішили відкласти на час, коли нова адміністрація США офіційно стане до керма.

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