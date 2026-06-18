Трамп зробив несподівану заяву про Україну та Росію

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Західний світ продемонстрував неочікувану, монолітну та потужну єдність, якої міжнародні оглядачі не фіксували вже дуже давно. На саміті лідерів «Великої сімки» (G7) у французькому місті Ев’ян провідні демократії планети знайшли абсолютне порозуміння з 47-м президентом США Дональдом Трампом щодо ключових безпекових питань. За підсумками переговорів американський лідер не лише відкрито відзначив значні воєнні успіхи України на полі бою, але й зробив сенсаційний крок назустріч Києву — Трамп погодився розглянути можливість виробництва передової американської зброї за офіційними ліцензіями безпосередньо в Європі та на території України.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки «Радіо Свобода» Зоряни Степаненко.

Трамп підписав спільну декларацію та розвіяв чутки про розкол

Цей саміт в Ев'яні став одним із дуже небагатьох за останні роки, після завершення якого світова преса не напише про суперечки, холод чи напруження між лідерами Європи та США. Навпаки, очільники провідних держав залишали Францію з чітким стійким враженням, що трансатлантична єдність повністю відновлена. Лідери чудово порозумілися, а італійська прем'єрка Джорджа Мелоні своїм дружнім підморгуванням Трампу під час спільного фото лише підкреслила загальну позитивну атмосферу зустрічі.

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц навіть привіз Дональду Трампу символічний персональний презент з нагоди його нещодавнього дня народження — офіційну футболку національної збірної Німеччини з прізвищем Трампа та символічним 47-м номером. Характеризуючи підсумки саміту, німецький лідер не стримував оптимізму.

«Уперше від моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми абсолютно одностайно схвалили підсумкову спільну декларацію на саміті G7. Ми знайшли спільну мову та єдину позицію щодо абсолютно всіх ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого буремного часу. Я щиро вважаю це справжнім, колосальним успіхом. Наші єдині партнери суттєво посилять економічний та політичний тиск на Москву, зокрема через нові санкційні пакети. Це однозначно задає абсолютно новий, сильний тон трансатлантичній єдності», — сказав Мерц.

Про що Трамп говорив із Зеленським

У офіційних графіках лідерів не було заплановано повноцінної окремої зустрічі тет-а-тет між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, проте важливі переговори однаково відбулися. Вони виявилися спонтанними — лідери тривалий час спілкувалися безпосередньо на полях саміту, що підтверджують і оприлюднені українською стороною світлини.

Головною та найгострішою темою розмови Зеленського та Трампа став надійний захист українських міст від безперервних ударів російської балістики. Наразі реальні потреби Сил оборони України в протиракетних засобах значно випереджають фізичні обсяги їхнього виробництва на американських заводах. Саме тому Володимир Зеленський вкотре наполегливо просив Білий дім надати офіційні ліцензії, аби розгорнути випуск цих дефіцитних ракет просто в Україні.

Реклама

«У нас був дуже позитивний, конструктивний саміт. Гарні новини, насамперед, полягають у тому, що Путін повинен негайно зупинити цю загарбницьку війну — і в цьому питанні я маю абсолютну одностайність усіх лідерів "сімки" та вищого керівництва Євросоюзу. Ми повністю зійшлися на тому, що Росія в жодному разі не виграє, вона щодня втрачає колосальну кількість людей, і вони повинні укласти мирну угоду якомога швидше! Нам просто потрібен більший, скоординований тиск на Путіна. Дай Бог, вийде нам цього разу нарешті отримати ліцензії на внутрішнє виробництво відповідних антибалістичних систем в Україні», — сказав Зеленський.

Дональд Трамп офіційно підтвердив лідерам, що Сполучені Штати детально розглянуть цей екстрений запит України на ліцензії. Відповідна готовність Вашингтона обміркувати цей крок була офіційно прописана і в фінальній декларації G7. Крім того, лідери «Великої сімки» окремо зазначили поточні успіхи ЗСУ на фронті і наголосили, що цей позитивний імпульс необхідно терміново підтримати додатковим постачанням новітньої зброї та новими нищівними санкціями проти агресора.

«Президент США Дональд Трамп, як і всі ми тут присутні, чітко констатував, що сьогодні з боку Російської Федерації немає жодної серйозної, щирої готовності до реального обговорення миру. Натомість усі лідери чітко зазначили: Україна чинить опір значно успішніше та ефективніше, ніж дехто взагалі міг очікувати, а сама Росія опинилася у вкрай складному становищі. І всі ми спільно заявили: ми суттєво збільшимо нашу збройну та фінансову підтримку України, посилимо санкційний тиск на Росію і обов’язково будемо непохитно дотримуватися цього визначеного курсу», — сказав Макрон.

Нові заяви Трампа про Росію

Просто під час проведення саміту в Ев’яні про запровадження додаткових жорстких санкцій проти Москви офіційно оголосили Велика Британія та Канада, а найближчими тижнями черговий масштабний пакет обмежень має остаточно затвердити Євросоюз. Цікаво, що раніше адміністрація Трампа дещо послаблювала санкційний тиск проти російської нафти, аби штучно втримати світові ціни на пальне від стрибка, проте тепер Дональд Трамп відкрито допустив, що жорстку дію цих обмежень буде повністю поновлено.

Реклама

Коли американські журналісти запитали Трампа, чи покладає він на Путіна більшу особисту відповідальність за свідоме затягування кривавої війни, президент США уникнув чіткої відповіді, зазначивши, що не хоче завчасно ускладнювати майбутнє тонке дипломатичне врегулювання конфлікту. Проте його публічний заклик до Кремля пролунав максимально безапеляційно.

«Росія просто зобов'язана негайно укласти угоду. Росія вже втратила на цій війні величезну, просто колосальну кількість своїх людей, так само як і Україна. Єдина причина, через яку це мене так глибоко хвилює — мені дуже не подобається бачити, як на фронті щомісяця гине по 25 тисяч молодих людей. Вони просто йдуть на цей фронт і їх там масово підривають. Це абсолютно абсурдно. Тому так — я зроблю все, що тільки зможу, аби це зупинити», — заявив Трамп.

Чого очікувати далі

Одразу після Ев'яна великі геополітичні дискусії без перерви переміщуються до Брюсселя, де розпочинається черговий саміт на рівні Європейського Союзу, до якого Володимир Зеленський долучиться вже особисто.

Пошук посередника: італійська прем'єрка Джорджа Мелоні планує офіційно запропонувати лідерам конкретну кандидатуру головного перемовника з РФ. За її словами, для цієї місії потрібен авторитетний представник від «країни середніх розмірів». Битва за членство в ЄС: на саміті очікується вкрай непроста та гаряча розмова щодо європейської інтеграції України. Київ безапеляційно наполягає на максимальному пришвидшенні всього процесу, тоді як деякі держави-члени ЄС вимагають суворого і покрокового виконання всіх запланованих внутрішніх реформ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: В МОСКВІ ПРИЛЬОТИ! ЗЕЛЕНСЬКИЙ з ВИСТУПОМ у БРЮССЕЛІ! ДОЛАР більше НЕ КУПУЮТЬ! ТСН ДЕНЬ 18 червня

Реклама

Новини партнерів