Трамп зробив шокувальну заяву про масований обстріл України: реакція Конгресу США

Дональд Трамп вважає, що Володимир Путін дотримав даної персонально йому обіцянки не завдавати ударів по Україні. Про це він заявив після того, як Росія здійснила рекордну атаку ракетами та дронами по українських містах у час екстремальних морозів. За версією Трампа, «енергетичне перемир’я» було чинним лише тиждень — з неділі по неділю, тож господар Кремля нібито нічого не порушив.

У Конгресі такі заяви називають «наївними», а президент Зеленський вже готує жорстку відповідь на переговорах в Абу-Дабі.

Деталі з Вашингтона передає власна кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Своєрідна математика Трампа

Після ночі, коли Росія випустила по Україні 71 ракету та 450 дронів при температурі нижче -20°C, Володимир Зеленський звернувся до Дональда Трампа із запитанням про реакцію. Саме лідер США раніше просив Путіна утриматися від ударів по енергетиці.

Володимир Зеленський, президент України: «Ми бачимо, що Росія на це прохання відповіла рекордом балістики — неповних чотири дні минуло з тижня, про який Росію просили. Якщо їхнє слово не тримається вже зараз, то чого очікувати далі?»

Проте у Трампа власні підрахунки. Він запевнив журналістів, що домовленість була обмежена часом.

Дональд Трамп, президент США: «Це було з неділі по неділю, і закінчилося. Він сильно вдарив їх минулої ночі. Ні, він дотримав даного слова, і це важливо. Один тиждень — ми погодимося на будь-що, бо там дуже-дуже холодно».

Реакція Конгресу

У Конгресі слова президента США сприйняли з обуренням. Впливовий республіканець Ліндсі Грем визнав, що тиску на Кремль недостатньо, і запропонував радикальний крок — передати Україні крилаті ракети «Томагавк» (Tomahawk), які здатні змінити правила гри на фронті.

Представники демократичної партії висловилися ще різкіше:

Майкл Квіглі, конгресмен: «Це неймовірно, наскільки президент Трамп наївний. Путін ніколи не відступав від своїх вимог. Трамп або не розуміє суті російського диктатора, або намагається покласти рівну відповідальність на обидві сторони, ніби це якийсь дрібний прикордонний конфлікт».

Боротьба за санкції

Тим часом у Палаті представників збирають голоси під петицією, яка дозволить негайно винести на голосування законопроєкт про посилення санкцій проти покупців російської нафти. Документ підписали всі демократи та два республіканці — для запуску процедури бракує лише одного голосу.

Заклики до дії пролунали і від самих українців у Вашингтоні. 11-річний Роман Олексів, який дивом вижив після удару ракети у Вінниці, став голосом тисяч постраждалих дітей: «Захистіть українських дітей. Я можу це сказати, а багато хто вже ні», — звернувся він до політиків.

Переговори в Абу-Дабі: «Менше ілюзій, більше тиску»

Сьогодні та завтра в Абу-Дабі відбудуться тристоронні зустрічі за участю України, РФ та США (американську сторону представлять Джаред Кушнер та Стів Віткофф). Україна вже скоригувала свою позицію після нічного терору.

Ольга Стефанішина, посол України у США: «Ми передали в Держдепартамент детальну інформацію про всі обстріли з моменту "перемир’я". Це факти, які підважують будь-яку позицію Росії. Сподіваюся, з американського боку тепер буде менше ілюзій і більше тиску».

Чи змінить адміністрація Трампа свій підхід після кривавого «закінчення тижня», або ж продовжуватиме вірити в обіцянки Кремля — покажуть результати переговорів у найближчі дві доби.

