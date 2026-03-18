Трамп зробив тривожну заяву про НАТО, а Іран "вдарив" по долару

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп відкрито заявив, що перегляне участь країни у Північноатлантичному альянсі. Причиною стала категорична відмова ключових європейських партнерів допомагати Вашингтону у війні проти Ірану. Поки Трамп обмінюється образами з європейськими лідерами, Тегеран уже готує відповідь, яка може похитнути домінування долара на ринку нафти.

Подробиці з Вашингтона — у матеріалі власної кореспондентки ТСН Ольги Кошеленко.

У США звинувачують Трампа у розв’язанні війни

Криза в Білому домі почалася зсередини. Голова Контртерористичного центру США Джо Кент, один із найпалкіших прихильників руху MAGA, неочікувано подав у відставку. У своєму листі він прямо звинуватив Трампа у розв'язанні непотрібної війни під тиском лобістів.

Реклама

Джо Кент, ексголова Контртерористичного центру США: «Я не можу з чистою совістю підтримувати війну в Ірані. Іран не становив безпосередньої загрози. Очевидно, що ми розпочали цю війну під тиском Ізраїлю та його могутнього американського лобі. Ви можете змінити курс, або дозволити нам скотитися до занепаду та хаосу. Карти — у ваших руках».

Що кажуть у Європі про конфлікт в Ірані

Трамп сподівався на швидку допомогу в розмінуванні Ормузької протоки, але отримав відкоша. Міністр оборони Німеччини Пісторіус фактично процитував самого Трампа, заявивши: «Це не наша війна». Його підтримав і британський прем'єр Кір Стармер.

Президент Франції Еманюель Макрон, якого Трамп напередодні оцінив на «8 із 10», також розчарував Вашингтон.

Еманюель Макрон, президент Франції: «Франція ніколи не братиме участі в операціях у нинішньому контексті. Ми не є стороною конфлікту. Лише коли основні бомбардування припиняться, ми будемо готові взяти на себе відповідальність за супровід суден».

Реклама

Трамп у відповідь не стримував емоцій: заявив, що «Кір Стармер — не Вінстон Черчилль», а Макрону «недовго залишилося керувати Францією».

Ультиматум Трампа НАТО

Найбільш резонансною стала заява Трампа щодо НАТО. Він дав зрозуміти, що присутність США в блоці тепер під питанням.

Дональд Трамп, президент США: «НАТО робить дуже дурну помилку. Мені було цікаво, чи НАТО колись допоможе нам. Це була чудова перевірка. Вони нам не потрібні, бо ми надто сильні, але вони мали нам допомогти».

Іран хоче відмовитися від долара

Поки США намагаються тиснути на союзників, Тегеран перейшов до економічного контрнаступу. Спікер іранського парламенту Галібаф заявив, що судноплавство в протоці більше не буде таким, як раніше.

Реклама

За даними CNN, Іран веде переговори з вісьмома країнами про продаж нафти за китайські юані замість доларів. Це може стати початком глобального витіснення американської валюти з енергетичного сектору.

