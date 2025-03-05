Трамп зупинив постачання зброї Україні: військові експерти пояснили, чого на фронті бракуватиме найбільше

Дональд Трамп справді зупинив постачання зброї Україні. Включно з тими, що вже були на складах у Польщі чи навіть на кордоні. Це підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, які наводять польські медіа, про це свідчить інформація, що надходить з кордону та хабу американської допомоги в Ясьонці. Раніше ЗМІ повідомили, що США вирішили призупинити військову допомогу Україні, "поки українська влада не продемонструє готовність до мирних переговорів".

Про це йдеться в сюжеті кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

О пів на четверту ранку 4 березня американські військові постачання зупиняються буквально на залізничних коліях біля кордону з Україною. Це зброя, яку надали Україні ще за президентства Джо Байдена. Поки що не ясно, як команда Трампа юридично оформила зупинку виконання зобов'язань, взятих США за попередньої адміністрації.

"Перед тим, як піти в історію, адміністрація Байдена дійсно виділила доволі значні суми за програмою USAI. За грудень-січень - приблизно 3 млрд. Питання дуже складне - чи може Трамп взяти і припинити USAI. В будь-якому випадку там є, у Трампа, у Міноборони США є важелі впливу, які як стоп-кран працюють. Саме банальне - це заборона експорту, заборона реекспорту. Заборона фізично транспорту. Контракти працюють, а воно не транспортується. Така підлість", - каже експерт з озброєння, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Трамп зупинив постачання зброї Україні

За три роки війни Україна наростила своє оборонне виробництво так, що нині закриває близько 40 відсотків потреб власними розробками. Решту надавали американці та європейці та інші країни світу приблизно в рівних частинах. Критичність саме американських озброєнь в їхній унікальності. Найбільш болючою буде проблема із захистом міст та цивільних об'єктів. Адже першим викликом стане вичерпання ракет для ППО. І не лише для систем Patriot.

"Є питання забезпечення ракетами інших систем ППО. Це системи NASAMS. Ракети ті самі і для F-16 використовуються. Україна використовує американські зенітні системи Hawk з американськими ракетами. Україна використовує ЗРК "Бук", які були переведені на американські ракети. Україна використовує "Вампайр", - каже Олег Катков.

Трохи згодом на лінії фронту військові відчують нестачу боєприпасів для HIMARS та артилерії. За рік США передавали Україні приблизно мільйон артилерійських снарядів. Торік під час кількамісячної паузи з постачаннями, в Авдіївці та Вугледарі перевага росіян в артилерії була десятикратною. І це вирішило долю обох битв не на користь України. Врятувати фронт від обвалу вдалось завдяки дронам.

"Повністю замістити дронами артилерію ми не можемо. Хоча, якщо взяти за приклад ситуацію, яка була минулого року, то дуже схоже, коли зупинились постачання через політичні розбіжності в Конгресі, саме дрони тоді і допомогли нам великою мірою втримати фронт. Зараз ми використовуємо дрони ще ширше", - каже військовий оглядач Денис Попович.

Денис Попович

Україна прискореними темпами нарощує власне оборонне виробництво, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Цього року планують забезпечувати власними силами вже не 40%, а половину оборонних потреб.

"Сьогодні Україна виробляє всі види дронів. Сьогодні Україна виробляє власну артилерію. І цього року ми зможемо забезпечити 100% потреби в артилерії власного виробництва. Ми розпочали і активно нарощуємо виробництво артилерійських боєприпасів. І цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-ого натівського калібру", - заявив Денис Шмигаль.

Обмінюватись з Україною розвідданими США поки що не припиняли. А Ілон Маск заперечив, що має намір вимкнути "Старлінки", що забезпечують українських військових зв'язком. Утім, за теперішніх реалій, і це може змінитись в одну ніч.

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