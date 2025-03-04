Трамп зупинив військову допомогу Україні: чому США хочуть капітуляції Києва та на які поступки має піти Росія

Американська преса повідомляє, що це рішення президент США начебто ухвалив після слів Володимира Зеленського, що війна може тривати ще довго. Тому Трамп зупинив допомогу, щоб примусити Україну до територіальних поступок, про які вже публічно кажуть американські посадовці. В обмін на це, за словами радника Трампа з нацбезпеки Майка Волтца, Росія має погодитися на гарантії безпеки Україні з боку Європи. А це, за "мирним" планом адміністрації США, мають бути європейські миротворці в Україні.

Прем’єр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Україна припинила отримувати навіть ту американську зброю, яка вже доставлена й зберігається на складах у Польщі. "Це, звичайно, ставить Європу, Україну, Польщу в більш складну ситуацію, але ми повинні впоратися", – додав Туск. Чи достатньо для розблокування американської допомоги укладення так званої угоди про надра, яку Київ і Вашингтон так і не підписали минулого тижня під час візиту Зеленського до Вашингтона, який обернувся величезною публічною сваркою з Трампом і його командою, невідомо.

Зі США надходять дуже суперечливі сигнали. Спочатку міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що угода з Україною про корисні копалини зараз не обговорюється. Пізніше конгресмен Брайан Фіцпатрік після розмови з головою ОПУ Андрієм Єрмаком дописав в Х, що цю угоду підпишуть у найкоротші терміни. У понеділок, 3 березня, на брифінгу у Білому домі Трамп заявив, що угода про українські корисні копалини не втратила своєї актуальності. Разом із тим, відповідаючи на питання про зупинку військової допомоги для України, Трамп сказав: "Я навіть не говорив про це зараз". Проте вже за кілька годин відвантаження зброї зі складів у Польщі було зупинено.

Тож, що буде далі з американською зброєю для України? На яких умовах Трамп може розблокувати допомогу? Та як на це відреагували в ЄС? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Зброї не буде: як Трамп догоджає Путіну

На самому початку зазначимо, що адміністрація Трампа ніколи не обіцяла, що Конгрес, який також контролює Трамп, ухвалить новий пакет військової допомоги Україні на 2025 рік. Тож, про яку зупинену допомогу йдеться? Справа в тому, що адміністрація Трампа не блокувала відправку зброї Україні, що фінансується з ухваленого Конгресом в квітні 2024 року пакету допомоги Києву на $61 млрд ще за адміністрації Байдена. Хоча, нагадаємо, що і цю допомогу Трамп блокував протягом 7 місяців – від вересня 2023 року до квітня 2024 року.

З цього пакету на $61 млрд залишилося ще кілька мільярдів доларів. Саме на цю допомогу від США ми дуже розраховували. Адже спікер Палати представників Майк Джонсон неодноразово наголошував, що в Конгресі немає апетиту ухвалювати новий пакет військової допомоги Україні. Після "чорної" п’ятниці, 28 лютого, в Овальному кабінеті, коли Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс накинулися на Володимира Зеленського, який на чолі української делегації приїхав до США підписувати угоду про надра, Трамп заявив, що президент Зеленський "має бути більш вдячним".

Що цікаво, одночасного шаленого тиску на Росію, щоб та погодилася почати переговори про встановлення режиму припинення вогню на прийнятних умовах, адміністрація Трампа не здійснює. Навпаки, в ЗМІ постійно з’являється інформація, що США розглядають можливість зняття деяких санкцій проти Росії. Так, у понеділок, 3 березня, Reuters повідомив, що Білий дім попросив Держдеп і Мінфін підготувати список санкцій, які можуть бути пом'якшені, для переговорів із росіянами про поліпшення дипломатичних та економічних відносин.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна за адміністрації Байдена отримала 74 пакети військової допомоги. В останніх були ракети-перехоплювачі до систем ППО, боєприпаси до HIMARS, артилерії, протитанкові комплекси, броньовані транспортні засоби тощо. Наприклад, ще в середині лютого президент Зеленський заявляв, що у нас вже нічим збивати ворожі ракети біля одного з українських міст, бо немає ракет до систем Patriot. Але американська допомога – це також обмін розвідданими та системи Starlink, робота яких в руках Ілона Маска - найбагатшої людини в світі, який має необмежений доступ до Білого дому.

За словами Марка Канчіана, полковника у відставці, старшого радника Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), якщо американська зброя не надходитиме тривалий час, Україна може протриматися два-чотири місяці.

"Європейці та український ОПК забезпечують близько половини надходжень, які Україна отримує щомісяця, тому вони не зведуться до нуля. Проте Україна ледве тримається завдяки тій допомозі, яку надають США. Без цієї допомоги український військовий потенціал поступово погіршуватиметься, і зрештою лінії фронту прогнуться, і росіяни прорвуться. Проблема не в конкретній зброї, а у рівні підтримки. ЗС у бойових діях потрібен безперервний потік усіх видів підтримки. Незважаючи на те, що увага зосереджена на таких системах, як HIMARS і танки, ключовим є кількість", - коментує ТСН.ua Марк Канчіан.

Переговори на паузі: швидкої угоди з Росією не буде

Не всі в Конгресі підтримують дії адміністрації Трампа. Так, сенаторка від Республіканської партії Сьюзен Коллінз заявила, що США мають продовжувати підтримку України. Проте, на жаль, такі голоси в лавах республіканців є радше одиничними. Наприклад, сенатор Марквейн Маллін заявив: якщо Зеленський не хоче вести переговори про мир, тоді не справа США змушувати своїх платників податків продовжувати фінансувати нескінченну війну, яку Україна не може виграти.

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Одразу після скандалу в Овальному кабінеті у п’ятницю, 28 лютого, держсекретар Марко Рубіо заявив, що Володимир Зеленський має вибачитися. А сенатор-республіканець Ліндсі Грем, якого вважають наближеним до Трампа, й поготів закликав українського президента піти у відставку. На це Володимир Зеленський відповів, що може надати пану Грему українське громадянство, щоб його голос набув ваги в нашій країні.

У вівторок, 4 березня, перед зверненням Дональда Трампа до Конгресу з посланням про стан справ у внутрішній і зовнішній політиці США, Джей Ді Венс заявив, що для розблокування американської допомоги Україна повинна сісти за стіл і почати переговори. При цьому, за його словами, Дональд Трамп все ще відданий угоді про рідкісні мінерали.

"Ми хочемо, щоб українці мали суверенну та незалежну державу. Ми вважаємо, що українські війська воювали дуже хоробро, але ми знаходимося в тому моменті, коли ні Європа, ні Сполучені Штати, ні українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі прийшли до столу", - заявив Джей Ді Венс, звинувачуючи українське керівництво у несумлінному веденні переговорів і несправедливому ставленні до США щодо допомоги.

У вівторок ввечері, 4 березня, Володимир Зеленський опублікував допис у соцмережах, заявивши, що зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п’ятницю пройшла не так, як передбачалося.

"Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли президент Трамп надав Україні "джавеліни". Ми вдячні за це. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі", - наголосив український президент.

Тож, із високою долею вірогідності можна припустити, що переговори між Україною та США щодо угоди про рідкоземельні мінерали, в яких так зацікавлений Трамп, поновляться, і документ зрештою підпишуть. Проте, найголовніше зараз – це донести особисто до Трампа та членів його кабінету, які дійсно живуть у російському дезінформаційному просторі, що без надійних гарантій безпеки для України обов’язково з боку США та ЄС жодна угода про припинення вогню з Росією не спрацює.

Майк Волтц наголошує, що для досягнення угоди Київ має поступитися територіями, а Росія - погодитися на європейські гарантії безпеки – європейські війська в Україні. Проте, територіальні поступки, як про це неодноразово говорив Путін, - це юридичне визнання Криму та чотирьох українських областей, які незаконно записані до російської конституції. Кремль не відступиться від цієї вимоги, що означатиме здачу Херсона та Запоріжжя. Україна на це ніколи не піде. Не підтримає такий варіант і ЄС. Щодо європейських військ в якості миротворців в Україні, в Кремлі теж неодноразово наголошували, що для них це червона лінія.

За словами доктора Ліама Коллінза – старшого наукового співробітника New America, кар’єрного офіцеру спецназу – відсутність американської допомоги може прискорити згоду Києва на небажану угоду, бо обороноздатність України буде знижена до ступеня, що уможливить російське просування. Однак це далеко не певно.

"Це може бути просто короткострокова позиція адміністрації Трампа щодо отримання більш вигідних умов угоди щодо прав на (українські – Ред.) корисні копалини. Хоча це може виглядати як політичний шантаж, США надали Україні значну підтримку, і адміністрація Трампа вважає, що це справедливий спосіб компенсувати США мільярди доларів, які вони надали. Це також може бути хитрість Трампа, щоб змусити європейські країни посилити свою підтримку", - коментує ТСН.ua Ліам Коллінз.