Трампу оголосили четверте обвинувачення: у чому його підозрюють цього разу (відео)

Цього разу екслідера США Дональда Трампа звинувачують у спробах вплинути на результати президентських виборів 2020-го року, на яких він програв Джо Байдену. Ситуація ускладнюється тим, що судитимуть його як учасника організованої злочинної групи разом із 18-тьма членами команди. Мінімальний термін покарання, який загрожує Трампу, — 5 років в'язниці.

Про перспективи судових переслідувань Трампа та їхній вплив на майбутні президентські вибори розповіла кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко.

Ця історія розпочалася близько 3 років тому. Коли під час підрахунку голосів на виборах тодішній президент Дональд Трамп зрозумів, що програє своєму супернику Джо Байдену і не змирився. Він подзвонив держсекретареві Штату Джорджія, де розрив був незначний, і попросив пошукати йому майже 12 тисяч голосів, яких не вистачало, щоб обійти Байдена. В обвинувальному акті ідеться, що Трамп цілком усвідомлював, що програв. Але продовжував заперечувати це.

Експрезидент США Дональд Трамп / Фото: ТСН

"Замість того, щоб дотримуватися юридичних процедур Джорджії щодо оскарження результатів виборів, підсудні створили злочинну рекетирську організацію, щоб скасувати результати", - заявила прокурор округу Фултон (Джорджія) Фані Вілліс.

Не пізніше опівдня 25 серпня Трамп і 18-го членів його команди мають формально здатися поліції, і суд обере їм запобіжний захід. Розгляд справи може бути дуже тривалим, прогнозують юристи. Тим більше, що судитимуть усіх співучасників як організовану злочинну групу. Це погіршує справи обвинувачених, адже за змову покарання вище.

Дональд Трамп залишається лідером з-поміж кандидатів у президенти від республіканської партії / Фото: ТСН

У підрахунках загального покарання, яке нині загрожує Трампу, розібратися непросто. Адже на ньому вже чотири кримінальних обвинувачення. Окрім результатів виборів, це виплата порноакторці з виборчого фонду, неналежне зберігання державних таємниць та спроба захоплення влади під час штурму Капітолію 6 січня 21-го року. Усі обвинувачення Трамп називає сфальсифікованими і залишається лідером з-поміж кандидатів у президенти від республіканської партії.

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Нагадаємо, 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу у Федеральному суді Вашингтона оголосили звинувачення у змові заради спроби скасувати результати виборів у 2020 році, що призвело до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року. Йому може загрожувати, якщо його визнають винним: до п'яти років в'язниці за пунктом 1; до 20 років позбавлення волі за пунктом 2; до 20 років позбавлення волі за пунктом 3 і до 10 років позбавлення волі за пунктом 4.

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