Трамвай перетворився на реанімацію: життя пасажира врятували майбутні медики

Поруч із чоловіком, у якого стався серцевий напад виявилися студентки медичного університету.

У Львові пасажири врятували чоловіка, якому стало погано у трамваї. До приїзду швидкої кілька молодих людей запустили його серце. Лікарі кажуть, що рятівники діяли професійно.

Про те, як почувається врятований чоловік і хто ті люди, які надали йому першу допомогу, йдеться 23 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Водійці трамваю Оксані Сас про чоловіка, якому стало погано у вагоні, сказав хтось із пасажирів. Вона одразу зупинила вагон і поспішила до хворого з аптечкою. Спитала, чи є серед присутніх лікар. На заклик миттєво відгукнулося кілька молодих людей.

Пасажирові почали робити непрямий масаж серця і штучне дихання. За якийсь час він відкрив очі і вдихнув повітря сам. Через кілька хвилин швидка допомога забрала чоловіка до реанімації.

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68-річний Мирослав каже, що не пам’ятає свого порятунку, отямився тільки в лікарні. Каже, що повертався з роботи, додому не доїхав лише дві зупинки. “Якось так сталося, ніби на роботі не хвилювався і спокійно працював”, - пригадує він.

Лікарі пояснюють, що у чоловіка була серцева недостатність і пасажири трамвая врятували йому життя. Дружина Мирослава, яка не відходить від реанімаційного відділення, розповіла, що минулого року він переніс інфаркт.

“Люди дуже добре спрацювали. Якби цього не зробили, швидше за все, цей випадок закінчився би дуже погано”, - каже анестезіолог реанімаційного відділення Львівської обласної лікарні Яна Яцульчак.

Водійка трамваю припустила, що пасажира врятували студенти медуніверситету, які часто їздять цим маршрутом. Але у виші про вчинок вихованців нічого не знають.

Лише провівши справжнє розслідування, вдалося з’ясувати, що серед рятівників Мирослава були дві студентки 6-го курсу. Нині вони скромно кажуть, що просто опинилися в потрібному місці в потрібний час.

Студентка Христина Библик робила штучну вентиляцію легень і трохи підміняла одного із хлопців, який робив непрямий масаж серця. Без чоловічої допомоги, кажуть студентки, вони б самі не впорались. Оскільки їхні помічники діяли професійно, дівчата підозрюють, що вони - теж майбутні медики. Разом їм двічі вдалося запустити серце чоловіка. Кажуть, у стресовій ситуації вмить згадали все що вчили.

“Це вперше, напевно, в буденному житті сталася така ситуація. Було трохи страшно, потім нас аж трусило після того моменту, але слава Богу що той чоловік вижив”, - каже студентка Єлизавета Шепель.

Вже завтра Мирослава обіцяють перевести з реанімаційного відділення у звичайне. Як тільки чоловіку стане краще, його дружина хоче знайти усіх рятівників і подякувати їм особисто.

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