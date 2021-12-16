"Транспортна війна": чому Польща фактично заблокувала рух через кордон і яких збитків зазнає Україна

"Транспортна війна": чому Польща фактично заблокувала рух через кордон і яких збитків зазнає Україна

Українці на кордоні скаржаться, що польська сторона створює перепони регулярно. Протягом року водіїв обмежували спецдозволами. Тепер вирішили гальмувати COVID-тестами.

Поляки посилили карантинний контроль, що спричинило кризу на українсько-польському кордоні. Від учора на територію Польщі пускають вакцинованих зі свіжим ПЦР-тестом. Через те, що рішення було запроваджено без попередження, водії дізналися про нього лише на місці. Біля пунктів пропуску вишукувалися черги завдовжки кілька кілометрів.

Про це йдеться 16 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Молдовський далекобійник Геннадій третю добу намагається виїхати до Польщі. Там на його вантаж чекає металопрокатний цех. Його український колега Володимир везе до Іспанії меблевий шпон. Він уже зірвав усі терміни поставки.

На пункті пропуску Ягодин черга з вантажівок завдовжки вже 17 кілометрів. Водії штурмують організовану на місці лабораторію. Медичних працівників катастрофічно не вистачає.

В Асоціації міжнародних автомобільних перевезень (АСМАП) кажуть, що про своє рішення пропускати водіїв лише зі свіжими COVID-тестами заздалегідь не повідомляли. Ба більше, через те, що поляки обмежили дію тесту з 72-х годин до 24-х, водії не мають змоги робити ці аналізи деінде. Адже зроблений заздалегідь тест просто згорить, поки його власник стоятиме в черзі.

Ситуацію, яка склалася, ледь не порівнюють із війною. Кажуть, що польська сторона створює перепони регулярно. Протягом року водіїв обмежували спецдозволами. Тепер вирішили гальмувати COVID-тестами.

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"Рішення ухвалене 14 грудня, а від початку 15 грудня воно запроваджене. Тобто без оголошення війни, так би мовити", — зазначає віцепрезидент АСМАП Володимир Балик.

Про маленькі хитрощі поляків знають і в Міністерстві інфраструктури. Сподіваються, що цього разу сталося непорозуміння, яке усунуть найближчим часом. Разом із тим, проблему дозволів на перетин кордону треба негайно вирішувати.

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"Ми вважаємо, що нам за угодою з Асоціацією мають надавати 200 тисяч дозволів за квотою, яка була затверджена і яку ми мали на момент набрання чинності Асоціацією. Зараз вона чомусь 4-й рік поспіль зменшується. Втрати лише минулого року від дефіциту склали 500 млн євро", — розповідає заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Щоб не втрачати гроші, українські перевізники перереєструють свої компанії у Польщі.

"Найстрашніше, що відбувається, що під цим тиском наші перевізники змушені переїжджати по інший бік кордону, реєструватися і приїжджати сюди. А це означає, що вони будуть сплачувати податки не у нас, закуповувати транспортні засоби не у нас, і звісно, що ми втрачаємо більше", — говорить Найєм.

Наразі криза на кордоні триває. Кількість автомобілів збільшується. Водії готуються до чергової ночівлі. ТСН направила запити до польської амбасади, щоб уточнити ситуацію на кордоні. Відповіді наразі не отримали, натомість наші джерела повідомляють, що найближчим часом із розпорядження Ради міністрів Польщі буде викреслено пункт, який стосується далекобійників.

Нагадаємо, що через нові вимоги Польщі для українців на кордонах утворилися величезні черги, люди стоять у заторах понад добу.

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