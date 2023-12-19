Транспортний скандал у Рівному: міська влада вирішила закупити маршруток на 375 млн грн

У Рівному спалахнув транспортний скандал: сотню дизельних маршруток на 375 мільйонів гривень мерія хоче купити у кредит. Проте екоактивісти проти та не розуміють навіщо місту малогабаритний транспорт.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно

Транспортні баталії у Рівному почалися, коли на сесії депутати вирішили: потрібно оновлювати міський автопарк.

"Автобуси коштують по 3 мільйона 165 тисяч - така ціна була на тендері", - каже керівник управління транспорту і зв'язку Рівного Василь Сливка.

У Рівному 100 автобусів хочуть взяти у кредит на 5 років під 5 відсотків річних. У мерії твердять: загалом малогабаритні автобуси обійдуться у 375 мільйонів гривень. Наполягають, вони дуже треба місту. У комунальній власності лише тролейбуси, муніципальних маршруток місто не має. Ті, що курсують – це буси приватних фірм. І цей транспорт давно застарілий. Але екоактивісти проти закупівлі дизельних бусів. Якщо вже витрачати кошти, зауважують - то не на них, а на нові тролейбуси.

Новий транспорт у Рівному

Урбаністка Олександра Нарижна вивчає досвід інших країн. Впевнена, навіть в умовах війни в Україні може працювати альтернативний маршруткам громадський транспорт - дешевший та якісніший.

"Ми маємо гарний приклад в місті Гдиня, де тролейбусне депо зробили з сонячними панелями, яке зберігає, акумулює енергію і також посилює мережу№, - каже Олександра Нарижна.

Натомість у міськраді Рівного кажуть, що мовляв "Європа не воює" і може собі це дозволити, тоді як Україна - ні.

Чиновники аргументують: аби розвивати тролейбусну мережу, треба модернізувати і будувати нові підстанції. Скільки на це треба грошей – суми не називають, але, кажуть, багато. Екоактивісти ж переконують: до цього можна йти поступово. Аби місто не витрачало сотні мільйонів на маршрутки навіть створили петицію.

І поки активісти пишуть листи до банку із проханням проаналізувати доцільність надання кредиту, у Рівне вже прибула перша партія маршруток. За нові автобуси гроші ще не сплачені - їх перерахують згодом. Нині шукають сюди водіїв та кондукторів.

Транспорт у Рівному

Та активісти, кажуть, боротимуться далі. І ставлять у приклад хоча б Вінницю, де маршрутки здебільшого курсують околицями, а у середмісті превалює електротранспорт.

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Нагадаємо, Герой України "Дімон" звернувся до українців та розповів, що швидкої перемоги не буде.

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