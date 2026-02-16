- Дата публікації
Транспортний колапс у Києві: автобуси застрягли на маршрутах, люди лишаються на зупинках (відео)
Київ у вечірній пік фактично став у заторах: наземний транспорт рухається з великими затримками, на зупинках — великі черги.
Масштабні затори паралізували Київ, громадський транспорт рухається із серйозними затримками, а на зупинках утворилися величезні черги. Люди не можуть нормально дістатися додому ні власними авто, ні автобусами.
ТСН.ua зібрав усю інформацію про транспортний колапс у столиці.
Особливо критична ситуація на Чернігівській, на станції метро “Нивки” у напрямку Виноградаря та на Академмістечку, де пасажири годинами чекають маршрутки.
“Київ встав. Громадський транспорт переповнений, натовпи людей очікують автобус на зупинках. Це справжній колапс у пікові години після роботи”, — повідомляють кияни.
Що кажуть у КМДА
Департамент транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації пояснює: станом на сьогодні на лінії працює 96% від запланованого випуску рухомого складу, що відповідає наявним кадровим та технічним ресурсам підприємств громадського транспорту.
“Київський метрополітен працює у звичайному режимі руху та бере на себе значну частку пасажирських перевезень, особливо в періоди підвищеного навантаження на наземний транспорт”, – додали в департаменті.
Дорожні служби працюють цілодобово
Із ночі на вулицях Києва працювали дорожні служби. 289 одиниць спецтехніки КК “Київавтодор” прибирали дороги колонами від 4 до 10 одиниць залежно від ширини проїжджої частини.
Паралельно 31 бригада у складі 216 працівників виконувала ручне прибирання підходів до пішохідних переходів, тротуарів і зупинок громадського транспорту. Наразі у місті працює понад 270 одиниць техніки та 65 бригад.
Причини заторів
Поточна зима характеризується складними погодними умовами — інтенсивними опадами, коливаннями температур, ожеледицею та значним навантаженням на міську інфраструктуру. Усі ці фактори одночасно впливають на стан доріг та роботу громадського транспорту.
Працівники транспортних і дорожніх підприємств працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити стабільне функціонування міста.
Нагадаємо, Київ накрив потужний снігопад, перетворивши дороги на небезпечну “ковзанку”. Через негоду у ніч проти 16 лютого заблоковано рух трасою Одеса — Київ, а в самій столиці зафіксовано затори та аварії.