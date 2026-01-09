- Дата публікації
Транспортний колапс у Києві: коли відновлять рух транспорту (відео)
У місті спостерігаються шалені черги на автобуси і маршрутки.
У Києві спостерігаються шалені черги на автобуси та маршрутки. Люди намагаються доїхати до роботи. Особливо проблематично дістатися з лівого на правий берег столиці.
Як повідомляє журналіст ТСН.ua, через комбінований ракетний удар Росії минулої ночі у Києві виникли проблеми з електропостачанням, що різко позначається на роботі міського електротранспорту — трамваїв, тролейбусів та метрополітену.
Окрім проблем через обстріл, на ситуацію суттєво впливають складні погодні умови, зокрема падіння гілок дерев на контактну мережу. Але транспортники кажуть, що поступово відновлюють рух.
Особливо складною є ситуація на лівому березі Києва. У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА розповіли, що потроху замінюють електротранспорт на лівому березі автобусами.
«Зокрема, 8 тролейбусних маршрутів та 4 трамвайних повністю продублювали автобусами», — повідомили ТСН.ua у департаменті.
Там додають, що намагаються поступово, наскільки це можливо і наскільки дозволяє ситуація в енергосистемі, відновлювати роботу наземної ділянки метро на червоній лінії.
Щонайменше вже запустили один поїзд між станціями «Лівобережна» та «Арсенальна» для перевезення пасажирів із лівого на правий берег. Орієнтовний інтервал руху — близько 20-25 хв.
Пізніше у КМДА повідомили, що роботу червоної лінії підземки вдалося повністю відновити об 11:05.
Зараз поїзди курсують на всій ділянці від станції «Академмістечко» до станції «Лісова» з усіма зупинками.
Нагадаємо, у ніч проти 9 січня росіяни цілеспрямовано атакували районні котельні у Києві. В окремих районах столиці сталися відключення світла і перебої з водопостачанням через пошкодження підстанцій, ліній і об’єктів генерації.