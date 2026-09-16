Транспортний колапс у Києві: з карток киян зникли гроші й поїздки після підвищення тарифів

З транспортних карток киян масово зникли оплачені поїздки за старими цінами

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У Києві стався масштабний збій з оплатою проїзду у громадському транспорті. З транспортних карток киян масово зникли кошти, за які вони придбали поїздки ще до підвищення вартості проїзду, що відбулося 15 липня — тоді міська влада збільшила вартість поїздки майже у чотири рази: з 8 до 30 гривень.

До 14 вересня кияни мали змогу користуватися поїздками, придбаними гуртом за старим тарифом (6,5 грн). Після цієї дати кошти за невикористані поїздки мали б автоматично перерахувати на «Гаманець» транспортної карти. Однак 15 вересня пасажири виявили на своїх балансах суцільні нулі.

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У команді застосунку «Київ цифровий» ситуацію пояснюють технічною несправністю й обіцяють, що кошти повернуться на картки до кінця тижня. Утім, пасажири змушені користуватися транспортом вже зараз, витрачаючи додатковий час та гроші на купівлю нових поїздок.

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«Крадуть гроші й нічого не бояться»: обурення киян у мережі

Пасажири шоковані збоєм і не приховують свого обурення у соцмережах:

Ольга: «Нас просто обдурили і зробили це двічі. Перший раз у липні, коли підняли вартість проїзду у громадському транспорті до „космічних“ 30 гривень, а вдруге у вересні, коли просто привласнили кошти з транспортних карт за вже оплачені послуги».

Аліна: «Крадуть гроші, і нічого не бояться! Чому залишок поїздок скасували, а гроші в гаманець не поклали? Гроші повинні з’явитися одразу після того, як ви анулювали поїздки!».

Олена: «Поясніть куди поділися 50 поїздок куплених 15.09.2026 о 15:00 за новим тарифом?».

Діана: «На транспортній карті у „гаманці“ з’явилось повернення 325 грн, вирішила доповнити 925, щоб купити 50 поїздок за 1250 грн. „Гаманець“ поповнився, але попередня сума (325 грн) зникла. Це що за фокуси?».

Надія: «Які „до кінця тижня“? Гроші мають повернутись в гаманець 15 вересня 2026 року, як було заявлено при збільшенні вартості проїзду. Давайте ми тоді до кінця тижня за старими придбаними раніше поїздками теж будемо їздити? У вас було 2 місяці, щоб підготуватись технічно».

Ольга: «Годину тому сплатила 1250 грн — ні поїздок, ні грошей. Це взагалі, як? Тобто, як взяти оплату то у вас не виникає помилки, а зарахувати їх, то у вас помилка. Де мої поїздки і гроші?».

Скарги киян до застосунку «Київ Цифровий»

Експерти: у чиновників було два місяці, щоб запобігти колапсу

Експерти називають ситуацію, що склалася в столиці «жахливим колапсом». Ще на етапі обговорення нових тарифів анонсувався двомісячний перехідний період, протягом якого пасажири мали використати старі поїздки, після чого залишок повинні були автоматично зарахувати на електронний гаманець.

«Це неодноразово озвучувалося представникам КМДА та на офіційних сайтах. У чиновників було два місяці часу, щоб все це зробити спокійно, злагоджено і завчасно. Але вони просто змарнували цей час і нічого не зробили. Мені не зрозуміло чим займалися відповідальні фахівці. А зараз кияни просто отримали колапс з оплатою проїзду і купу нервів. Люди, які очікували повернення на карту коштів за невикористані поїздки по 6,50 — побачили нулі. У мене особисто зникло 49 поїздок і на транспортній картці 0», — розповідає ТСН.ua Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва».

При цьому нулі на картках побачили й ті містяни, які вже в серпні чи вересні купували поїздки за новими пільговими тарифами (по 25 грн), щодо яких взагалі не мало бути жодних перерахунків. Проблеми виникли й у тих, хто поповнював рахунки безпосередньо перед збоєм: гроші списувалися, але поїздки на картку не зараховувалися.

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«Все це свідчить про повну безвідповідальність чиновників КМДА, КП „ГІОЦ“, яке відповідає за ці розрахунки і перерахунок коштів на транспортну картку. Вони мали два місяці, щоб підготуватися до таких змін, а те що маємо зараз свідчить, що ніхто нічого не робив. Нам обіцяють, що до кінця тижня все перерахують і повернуть кошти. Але навіть тиждень — це тривалий час, коли сотні тисяч пасажирів стикаються з такими незручностями», — наголошує Олександр Гречко.

Чому не зробити проїзд тимчасово безкоштовним?

За словами експерта, міська влада знову продемонструвала подвійні стандарти стосовно водіїв та користувачів громадського транспорту.

«Коли стався збій з оплатою за паркування, то столична влада з „барського плеча“ зробила у Києві паркування тимчасово безкоштовним. У мене тоді питання: чому за збою у системі оплати проїзду не зробити проїзд у громадському транспорті тимчасово безкоштовним? Адже це — технічна проблема виникла саме через недбалість посадовців КМДА та профільних комунальних підприємств. І за цю безвідповідальність чи бездіяльність не мають платити пасажири власними нервами, додатково витраченими коштами та іншими незручностями. Якщо впораєтеся за тиждень, то зробіть на цей період проїзд безкоштовним для пасажирів», — пропонує співзасновник ГО «Пасажири Києва».

Фахівець переконаний, що найкращим рішенням було б взагалі не анульовувати 14 вересня пільгові поїздки, придбані за старою ціною, а дати пасажирам можливість їх використати.

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«Це обмеження до 14 вересня зробили, щоб люди не накупували собі по 30 карток з дешевими поїздками на два роки наперед. Але я вважаю, що мали б дозволити використати всі пільгові поїздки, які придбали люди. Бо у даному випадку це абсолютно не людський і не клієнтоорієнтований підхід з боку КМДА. І кияни справедливо обурюються. Якщо чоловік купив у магазині пачку борошна або рису за умовні 100 гривень, його ж ніхто не змушує повернути товар до магазину і купити його знову, але вже за 300 гривень. Це нелогічно і неадекватно. Але таку неадекватність КМДА дозволяє собі робити, наживаються на людях, коли самі нездатні забезпечити ні якісний перехід до нових тарифів, ні якісне тарифне меню, яке влаштовувало б постійних користувачів, ні якісний громадський транспорт», — підсумовує Олександр Гречко.

Що кажуть у КМДА та коли запрацює система

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у коментарі ТСН.ua зазначили, що всі питання щодо збою слід адресувати до КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» (ГІОЦ), оскільки саме це підприємство адмініструє платіжні системи та картки, а Департамент транспорту не має до них стосунку.

В пресслужбі КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» нас запевнили, що система оплати проїзду працює без збоїв. А щодо переходу невикористаних поїздок за старими тарифами у розділ «Гаманець», то процес почався відучора, і протягом цього тижня всі кошти повернуться у «Гаманці» користувачів.

Щодо проблем з придбанням нових поїздок, то в ГІОЦ погоджуються, що вони виникали, але лише вчора 15 вересня.

«На вчора, деякий час дійсно були затримки у відображенні нових поїздок, під час одночасних масових звернень до сервісу. Але зараз все зʼявляється в ту ж секунду, як і має бути», — повідомили ТСН.ua в КП «ГІОЦ».

У команді застосунку «Київ Цифровий» перепросили за тимчасові незручності:

«Команда працює, щоб поповнити транспортні карти можна було якнайшвидше. Наразі поповнити транспортні карти можна у терміналах на станціях та на сайті ГІОЦ. Якщо у вас є поїздки — карти працюють для оплати проїзду. Ви також можете оплатити проїзд разовими QR-квитками у застосунку або з терміналів та банківськими картками».

Киян запевняють, що поїздки з’являться і посилаються на велике навантаження

Щодо киян, які оплатили поїздки за новим тарифом і також не отримали їх, у «Києві цифровому» запевняють:

«Не хвилюйтеся, поїздки неодмінно з’являться на вашій транспортній карті. Через велике навантаження на сервіс для цього може знадобитися трохи більше часу».

Дата публікації 21:22, 21.07.26 Кількість переглядів 85 Шок! Хоч пішки ходи! Чому в Києві стрибонули ціни на проїзд і чи замінять обшарпаний транспорт?

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