- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 2 хв
Транспортний колапс у Києві: "золоте" таксі та переповнені маршрутки
Київ другий день поспіль стоїть у заторах після снігопаду. Ожеледиця та аварії паралізували рух, а кияни штурмують громадський транспорт.
У Києві після недільного снігопаду вже другий день триває справжній транспортний колапс. Попри зусилля комунальників, ожеледиця та трафік диктують свої умови.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
«Штурм» автобусів та затори-гіганти
На головних магістралях столиці авто рухаються зі швидкістю пішохода. Через такий трафік графіки громадського транспорту повністю збилися — люди змушені годинами мерзнути на зупинках. Навіть коли омріяний автобус чи маршрутка приїжджають, потрапити всередину вдається далеко не всім — пасажирів буквально втискають у салони.
Ті, хто намагається врятуватися від холоду за допомогою таксі, зіткнулися з традиційним «сюрпризом»: ціни на поїздки в таких умовах підскочили в кілька разів.
Звіт КМДА: техніка на дорогах
У Київській міській державній адміністрації прозвітували: за ніч дорожники розчищали головні дороги, шляхопроводи, а також небезпечні спуски та підйоми. Особливу увагу приділили підходам до зупинок громадського транспорту.
Задіяно техніки: 256 одиниць.
Основний фронт робіт: обробка доріг протиожеледними засобами та вивезення снігу.
Негода не відступає: прогноз на день
Сьогодні у столиці морозна погода без істотних опадів. Однак головною проблемою залишається ожеледиця, через яку оголошено «жовтий» рівень небезпеки.
Влада вкотре звертається до киян із проханням:
Водіям: не виїжджати власним транспортом без особливої потреби, щоб не створювати додаткових перешкод для снігоприбиральної техніки.
Пішоходам: бути максимально пильними на тротуарах та при переході доріг, оскільки гальмівний шлях авто на льоду значно збільшується.
