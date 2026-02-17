ТСН у соціальних мережах

Транспортний колапс у Києві: "золоте" таксі та переповнені маршрутки

Київ другий день поспіль стоїть у заторах після снігопаду. Ожеледиця та аварії паралізували рух, а кияни штурмують громадський транспорт.

У Києві через негоду стався транспортний колапс

У Києві через негоду стався транспортний колапс / © ТСН

У Києві після недільного снігопаду вже другий день триває справжній транспортний колапс. Попри зусилля комунальників, ожеледиця та трафік диктують свої умови.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

«Штурм» автобусів та затори-гіганти

На головних магістралях столиці авто рухаються зі швидкістю пішохода. Через такий трафік графіки громадського транспорту повністю збилися — люди змушені годинами мерзнути на зупинках. Навіть коли омріяний автобус чи маршрутка приїжджають, потрапити всередину вдається далеко не всім — пасажирів буквально втискають у салони.

Ті, хто намагається врятуватися від холоду за допомогою таксі, зіткнулися з традиційним «сюрпризом»: ціни на поїздки в таких умовах підскочили в кілька разів.

Звіт КМДА: техніка на дорогах

У Київській міській державній адміністрації прозвітували: за ніч дорожники розчищали головні дороги, шляхопроводи, а також небезпечні спуски та підйоми. Особливу увагу приділили підходам до зупинок громадського транспорту.

  • Задіяно техніки: 256 одиниць.

  • Основний фронт робіт: обробка доріг протиожеледними засобами та вивезення снігу.

Негода не відступає: прогноз на день

Сьогодні у столиці морозна погода без істотних опадів. Однак головною проблемою залишається ожеледиця, через яку оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

Влада вкотре звертається до киян із проханням:

  1. Водіям: не виїжджати власним транспортом без особливої потреби, щоб не створювати додаткових перешкод для снігоприбиральної техніки.

  2. Пішоходам: бути максимально пильними на тротуарах та при переході доріг, оскільки гальмівний шлях авто на льоду значно збільшується.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 17 лютого. Наслідки МАСОВАНОЇ атаки! КОСТЯНТИНІВКА під контролем ЗСУ!

