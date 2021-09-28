Транзит газу в обхід України: що відомо про скандальну угоду Угорщини і "Газпрому", як відреагував Київ

Термін контракту - 15 років.

Угорщина підписала з російським "Газпромом" контракт про транзит газу в обхід України. За умовами угоди, Росія щорічно відвантажуватиме паливо через Сербію та Австрію. Київ обурило підписання такого документу: хоче, аби угорську угоду тепер оцінила Європейська комісія. Такі дії обурили Будапешт.

Що відомо про газову угоду та реагували на неї - у матеріалі ТСН.ua.

Що передбачає угода

Угорський уряд 27 вересня ухвалив рішення про підписання контракту з російським "Газпромом" на постачання газу. Документ між "Газпромом" і MVM CEEnergy Ltd уклали терміном на 15 років - до 2036 року. Утім, він має можливість перегляду умов через десять років.

За угодою, Росія щорічно відвантажуватиме Угорщині 4,5 млрд кубометрів палива через Сербію та Австрію: 3,5 млрд кубометрів через територію Сербії, мільярд кубометрів - через Австрію.

Паливо почне надходити до Угорщину від п'ятниці, 1 жовтня, через "Турецький потік" і газопроводи Південно-Східної Європи.

Реакція України

МЗС назвало це "політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремля та на шкоду національним інтересам України і українсько-угорським відносинам". У відомстві наголошують, що Будапешту вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України.

Слід зауважити, що після підписання угоди українське Міністерство закордонних справ ініціювало перенесення засідання міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися 29-30 вересня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відповість на цей удар. "Це не буде лише політичний крок - скасування засідання комісії, яка є головним органом двостороннього співробітництва. Будемо вживати інші кроки для захисту національних інтересів України в цій ситуації", - наголосив голова міністерства.

Своєю чергою, генеральний директор "Оператора газотранспортної системи України" Сергій Макогон не виключив, що транзит газу до Угорщини через Україну буде перекритий.

Крім того, Україна викликає посла Угорщини у Києві - це зробив і Будапешт. "МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко

Реакція Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи. Адже, за словами політика, угода з російською компанією "не є неполітичною, а питанням енергетичної безпеки країни". Він наголосив, що споживання газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому".

Згодом стало відомо, що Угорщина викликає українського посла через суперечку. "Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас. Зараз ми звернулися до посла України в МЗС", - повідомив Сійярто.

Як повідомлялося, про домовленість між Москвою і Будапештом стало відомо наприкінці серпня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто не вказав, якою буде вартість газу за умовами нового контракту. Утім, він заявив, що ціна буде "набагато вигіднішою", порівняно з чинними досі умовами.

Нагадаємо, на початку 2020 року в Стамбулі урочисто відкрили газопровід в обхід України для транзиту газу до Європи. Участь у заході, зокрема, взяли президенти Росії Володимир Путін та Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Новини світу: Угорщина підписала контракт з Газпромом

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