Траса смерті, на якій росіяни розстрілювали цивільні авто, зрештою стала масовим могильником і для самих окупантів

На одній ділянці дороги, десь у кілометр, було понад десяток розстріляних автомобілів і кілька десятків убитих українців.

У перші години повномасштабного вторгнення на Житомирській трасі вже почали утворюватися затори. Кияни намагалися виїхати зі столиці, на неї виїжджали й ті, хто рятувався від ворога з населених пунктів, до яких росіяни вже зайшли, але ця траса для багатьох стала останнім шляхом. Траса смерті - саме так через звірства росіян називали дорогу в західному напрямку від столиці, йдеться в ТСН.

Російські війська наближалися до Києва і танки з літерою «V» виходили на Житомирську трасу, до столиці залишалось 35-40 кілометрів. Саме в цьому місці стається для них перша неприємність, перший тривожний дзвіночок. Одну з їхніх колон розбиває українська авіація. Далі спрацювали знамениті “Байрактари”, чітко випалили цілу колону, яка везли сотні, якщо не тисячі снарядів, усі вантажівки їхали в бік Києва і всі снаряди могли розірватися у столиці.

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В’їхати парадними колонами до Києва їм не вдається, тому росіяни ідуть у сусідній із трасою ліс, тут їх були тисячі, вони риють нори, щоб переночувати, починають грабувати навколишні села і вбивати цивільних просто заради розваги.

На одній ділянці дороги, десь у кілометр, було понад десяток розстріляних автомобілів і кілька десятків убитих українців. Саме в цьому місці українські розвідники зняли кадри, які шокували увесь світ. “Саме тут стояв чоловік, який вискочив із розстріляного автомобіля, який підняв руки і благав не стріляти, тому що в машині вже була поранена його дружина і в машині була його дитина. Але вони вистрілили”, - розповіли розвідники.

Вже за кілька годин стається абсолютно щось незрозуміле для росіян. Українська далекобійна артилерія починає розносити цю територію просто вщент - двигтить ліс, сосни ламаються, як сірники.

В найближчій точці від Києва, куди дійшли російські війська, вони вступили в бій з українськими танками, які стріляли з-за Ірпеня. Тоді росіяни зрозуміли, що в українців залишилася не лише своя авіація та артилерія, але й бронетехніка. Саме в цьому місці росіяни просто кинули один зі своїх танків навіть із заведеним двигуном.

Одне з перехресть на трасі російські війська розстрілювали з літаків бомбами, стріляли з гвинтокрилів і танків. Але зараз на ньому ані сліду від тогочасних подій. Українська риса – усе відбудувати, відчистити, відмити.

Житомирська траса

Житомирська траса

Базарна площа села Білогородка на початку війни була заповнена десятками столів з гарячими стравами, бутербродами, чаєм, кавою. Саме сюди приїжджали люди, яким вдавалося вирватися з того пекла в Бучі, Ірпені, Бородянки та Дмитрівки. “Нас 5 днів тримали в бункері, нас закрили, дали 6 відер, сказали пісяйте, какайте… В нас 3 груднічка, одна вагітна була. Нас 130 людей сиділо в бункері без світла”, - розповідали ті, кому вдалося вирватися.

“Організаторами була сільська рада Білогородська, але нам дуже допомагали волонтери, місцеві жителі, наші співробітники, ми всі вийшли, продуктами ми забезпечили людей. Це була така спільна велика справа, яку ми зробили. Взагалі пройшло більше 50 тисяч людей саме тут”, - зазначав голова Білогородської ОТГ Антон Овсієнко.

Лютий 2022 року скінчився, українці оговталися, зорганізувалися і влаштували для ворога кривавий березень.

Ще на початку війни артилеристи показали журналістам пагорби зі словами "подивися, яка хороша височина, тут ми поставимо свої гармати”. Це знамениті Змієві вали, фортифікаційні укріплення, які побудували наші пращури дуже-дуже давно. Вони побудували, а тепер наші військові використовують. Україні не 33 роки, у нас тисячолітня історія, і ми вже тисячу років захищаємо свою країну.

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