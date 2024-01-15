“Трасу перетворили на велике кладовище”: стало відомо, де Росія несе найбільші втрати

Експерт каже, що Росія не може з цим нічого зробити.

У селі Кринки Херсонської області Росія втрачає майже 90% своєї техніки. Окупанти перетворили трасу 2206 на велике кладовище.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко в ексклюзивному інтерв’ю TSN.UA.

“Кринки на сьогодні є саме тим, про що я говорив ще до початку 2024 року, а саме загальною демонстрацією нашої майбутньої стратегії та тактики щодо виснаження російських військ. Сили оборони України зараз переходять саме в таку фазу по виснаженню російських окупаційних військ. Не роблячи акцент на звільненні великих територій, а саме на знищенні максимально можливої кількості російської техніки та особового складу. Що таке Кринки? Це навіть не Авдіївка. От говоримо, як воно є. Це навіть не Авдіївка, не Бахмут, це не Новомихайлівка, це не Куп'янськ чи Сеньківка”, — розповів Олександр Коваленко.

Це ще менше село, яке, за його словами, контролюється невеликою кількістю українських підрозділів. Водночас воно концентрує на себе увагу усієї групи військ “Дніпро” — майже 72 тисячі особового складу.

Аліна Туришин і Олександр Коваленко / Фото: ТСН.ua

“Окрім всього іншого, там сформовано три тактичні групи, які повинні діяти в напрямку Криму. З Козачих Лагерів на Кринки, з Корсунки на Кринки, а також фронтально через трасу 2206 та ліс на Кринки. Результат полягає в тому, що вони виводять свої ресурси на територію тимчасово окупованого півострова Крим для відновлення боєздатності підрозділів. Вони 2206 трасу перетворили на велике кладовище своєї техніки. І це при тому, що у Кринках взагалі немає української техніки”, — каже Олександр Коваленко.

За його словами, це є й найяскравішим прикладом того, що таке війна на виснаження.

“Кринки знищують те, чого в них немає. Техніку в великій кількості, десятки на добу і більше. Росіяни з цим нічого не можуть зробити. Уся група військ, вона сконцентрована на маленьке село”, — розповів військово-політичний оглядач.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео ОЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Якщо ми програємо — буде гірше, ніж під час Голодомору та різанини в Батурині!

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