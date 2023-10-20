Травми статевих органів на війні: як в Україні медики допомагають воїнам ЗСУ і чому це важливо

Захисники України не завжди хочуть говорити про травми, які є для них дуже болісними.

До України прибула група хірургів-урологів зі Сполучених Штатів. Вони оперуватимуть українських військових, які в бою отримали травми статевих органів. Подібні поранення мають кілька тисяч бійців.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Боєць Петро отримав поранення у пах і готується до операції, щоб відновити статеву функцію

Петро – житель Луганська, який 2014 року втік через окупацію, а 2015 року пішов воювати. Він каже, що пішов на фронт, бо Донеччина та Луганщина – це Україна, і йому було прикро через долю цих регіонів. За вісім років на війні він мав дві контузії і два серйозні поранення. Кульове в живіт і уламкове в пах. Після останнього добу був без свідомості. Отямився в палаті реанімації.

Петрові скоро 50. В нього є діти та онуки. Але саме це своє поранення вважає найтяжчим. Не фізично – психологічно.

"Дуже багато залежить від жінки. Хоча чув, що хлопці і стрілялися, і вішалися", – каже Петро.

Травмований боєць ЗСУ

Чому такі поранення складні – пояснення психолога

Психолог Іван Дмитрик пояснює, попри те, що такі травми легко замаскувати, вони дуже впливають на психіку людини. Через це може початися депресія або навіть думки про самогубство.

"Геніталії – це наша ідентичність, якась така ключова ідентичність. Він просинається, приходить до тями, і він себе не може ідентифікувати, як чоловік! Немає головного ідентифікатора його як чоловіка", – каже психолог.

Що кажуть хірурги

Хірург Олександр Шевага каже, що за час своєї практики мав справу з десятками випадків статевої дисфункції через війну. Бійці втрачають потенцію через стреси, гормональні збої, ПТСР, інфекцію та звісно – травми.

Хірург Олександр Шевага

"Уламкові поранення, які зараз переважають над кульовими, вони не обирають локалізацію", – каже хірург.

Але у більшості випадків усе можна відновити.

"Якщо ми можемо з дівчинки зробити хлопчика, ми можемо робити реконструктивні оперативні втручання, які у 90% відновлять їх функцію, їх соціалізацію, їх ідентифікацію себе як чоловіка", – зазначає медик.

Хірург-уролог Ярослав каже, що є спеціальні імпланти, які допомагають у таких випадках. Щоправда, протезування – це останній етап відновлення статевої функції.

Спеціальні імпланти

Після операції Петро знову буде здоровим

Петро отримав поранення два роки тому. За цей час пройшов кілька операцій. Тепер йому зроблять чергову операцію, після якої буде місяць відновлення. Проте Петро каже, що після одужання планує повернутися на службу.

Операція у Петра триватиме кілька годин, далі – місяць відновлення і здорове життя. Але часу на відпочинок він собі не дає. Вже точно вирішив, що буде робити після реабілітації.

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Нагадаємо, бійці ЗСУ розповіли про "війну дронів" і чому БпЛА довго не живуть.

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