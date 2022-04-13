Треба більше політиків, які гуляють Києвом, як Борис Джонсон: МЗС Польщі про візит Дуди до Києва

Натомість президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмайєру Київ відмовив у візиті. Через це у Німеччині зараз справжній інформаційний скандал.

У середу, 13 квітня, президент Польщі Анджей Дуда, разом із лідерами країн Балтії, перебуває із візитом у Києві. Всі чотири президенти, як і прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, приїхали до української столиці потягом. "Укрзалізниця" навіть поширила кілька фото чотирьох лідерів безпосередньо з вагону та вже перону в Києві.

За словами речника польського МЗС Лукаша Ясіни, президент Польщі був в Україні до війни, а тепер приїжджає, щоб поговорити з Володимиром Зеленським, іншими українськими політиками, щоб сказати вам, яка політика Польщі, що ми завжди вас підтримуємо, що ми завжди будемо з вами, і що ніхто з Польщі не боїться їхати до Києва і говорити.

Лукаш Ясіна нагадує, що перші польські політики, які приїхали до Києва під час війни – це були прем’єр Матуеш Моравецький та віцепрем’єр Ярослав Качинський 15 березня.

"Тепер це продовжується. Не може бути якихось розмов про Західну Європу, про Україну без Польщі та країн Балтії. Ми, литовці, латвійці, естонці – це тепер східний фланг НАТО. Війна в Україні – це також велика загроза для нас. І війна також потребує символів, потребує політиків, які гуляють по Києву, як Борис Джонсон. І для нас поляків це дуже важливо, що польський президент це робить. Але важливі також і політичні переговори польських та українських політиків. Володимир Зеленський та Анджей Дуда говорять щоденно. Але завжди ліпше говорити, як ми не називаємо в Польщі, на живо. Бо можна все сказати, всі секрети, всі проблеми, можна краще чути іншу людину", - сказав в інтерв’ю ТСН.ua Лукаш Ясіна.

Нагадаємо, що напередодні візиту президентів Польщі та країн Балтії до України, розгорівся справжній скандал навколо президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, якого українці добре знають за сумнозвісною "формулою Штайнмайєра".



До речі, Дуда у вівторок, 12 квітня, зустрічався зі Штайнмаєром у Варшаві. Візит президента Німеччини до Києва також планувався. Проте достеменно досі невідомо коли, разом із лідерами Польщі та країн Балтії, чи окремо. Київ дав зрозуміти, що на Штайнмайєра в Україні не чекають, що, за інформацією Süddeutsche Zeitung, викликало хвилю обурення в німецьких політичних колах.