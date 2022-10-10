"Треба бути готовими": експерт повідомив про загрозу найближчих днів для Києва та інших міст

Військовий експерт Олег Жданов припускає, що ракетні удари по Києву та інших містах в найближчі дні можуть повторитись, але не в такій кількості, як зранку 10 жовтня.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомив військовий експерт Олег Жданов.

"У Путіна дуже багато критиків з боку націонал-патріотів, особливо після удару по Кримському мосту. Критикують через те, чому Росія не б'є по центрах прийняття рішень. До речі, він сам визнав на радбезі РФ, що вони нанесли удари по критичній інфраструктурі. Він особисто визнав, що вони влаштовують терор проти українського населення. Це був "іміджевий" удар",- каже Олег Жданов.

Він не виключає, що перехрестя в центрі столиці для удару ворогом було обране невипадково.

"Мою думку підтверджує те, що російська пропагандистка Маргарита Сімоньян заявила, що Росія намагалась вдарити по Верховній Раді. Але вона забула, що в Будинку вчителя Верховна Рада розташовувалась 100 років тому, в 1917 році. Як людина військова, скажу так, що ракета влучила туди, куди її направили. Ракета влучила в перехрестя, на якому в час пік завжди затори. Ціль - вбити якомога більше людей",- каже Жданов.

Чи слід очікувати продовження

На питання про те, наскільки велика вірогідність нових ударів по столиці і не тільки, Жданов відповів так: "Так, цілком. Я думаю, що в найближчий тиждень ракетна активність з боку Російської Федерації буде доволі високою. Повторення такого масованого удару - ні. Як каже наша розвідка, розпорядження до військово-космічних сил Росії надійшло ще 2-3 жовтня. Їм знадобився тиждень, щоб підготуватись. Але продовжити наносити вогневе ураження по містах України - це цілком ймовірно. В тому числі - з використанням дронів. Треба бути готовими".

Існує нова ймовірність терористичної атаки окупантів

Очільник Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що російські кораблі перезарядилися і знову вийшли в Чорне море для ймовірних пусків ракет по Україні. Окрім цього, готується зліт ворожої авіації в Астрахані, (РФ). Це він сказав у відеозверненні до мешканців Миколаївщини.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія атакувала Київ та інші великі міста України ракетами. Обстріли пролунали у Харкові, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та інших населених пунктах.

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