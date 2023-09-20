"Зерно розбрату": політолог про те, хто має рацію у скандалі з Польщею і чому Україна програє

Політолог розповів, як скандал вплине на стосунки України та Польщі і якими будуть наслідки для нашої держави.

Скандал між Польщею та Україною набирає обертів: на засіданні ООН президент Зеленський натякнув, що "країни, які заборонили експорт українського зерна підіграють Путіну", польський лідер Дуда ж порівняв нашу державу із "потопельником, який тягне рятівника на дно". Після цього у Польщі вже викликали українського посла для пояснень, а Україна подала позов до СОТ та заговорила про ембарго на польські продукти.

До чого призведуть такі скандали та як їх можна вирішити - ТСН.ua запитав у політолога Володимира Фесенка.

Політолог вважає, що потрібно бути мудрішими за поляків

Український політолог вважає, що у цьому конфлікті Україна має рацію, проте він точно не в інтересах нашої держави. Також він зазначив, що у Польщі скоро будуть вибори і це могло певним чином вплинути на ситуацію.

Володимир Фесенко / Фото: УНІАН

"Ми повинні бути розумніші, ніж поляки. У Польщі вибори. Вони зробили акцент на своїх егоїстичних інтересах. Плюс передвиборна риторика. На великий жаль. На всіх рівнях української влади теж зроблений акцент на протистоянні з поляками. Наприклад, уряд вирішив піти в арбітраж по нормах СОТ, вони пригрозили ембраго на польські овочі та фрукти. В мирних умовах - це нормально. Зараз – війна", - пояснює Володимир Фесенко.

Український політолог зазначає, що нашій державі потрібно все негайно припинити цей конфлікт.

"Ми не можемо собі дозволити подібні конфліктів, навіть якщо ми морально та політично праві. Нам не потрібно повторювати конфліктну риторику поляків. Єдиний, хто цьому радіє – Москва. А тому я думаю, що емоції зайві. Польща та Україна висловили свої позиції. Ми продемонстрували, що ми не погоджуємось з тим, як поводяться наші партнери. Добре. На цьому треба припинити. Негайно. Не потрібно розкручувати цей конфлікт і прибрати емоції", - сказав він.

Україні не варто повторювати помилок Польщі

Володимир Фесенко зауважує, що під час подібного економічного протистояння почнеться ланцюгова реакція.

"Треба діяти асиметрично, не повторювати помилок поляків, не нагнітати емоцій. Президент сформулював позицію – досить. Уряду потрібно діяти більш гнучко. Ми не можемо зараз посилювати цю ворожнечу. Так – ми праві, але якщо почнемо вводити обмежувальні заходи – почнеться ланцюгова реакція, а вона вже почалася. І на жаль, ми тут програємо набагато більше", - наголосив він.

Як це вплине на стосунки Польщі та України: чи заблокують поляки постачання зброї та питання біженців

Володимир Фесенко нагадав, що саме з території Польщі надходить до України західне озброєння. Також ця країна дозволяє своєю територією імпортувати українське зерно. Крім того, Польща приймає українських біженців.

"По-перше, це погіршить наші позиції зараз. Через Польщу йде основний потік зброї. Це не припиниться звісно, бо якщо програємо ми – війна прийде до Польщі, я думаю це вони розуміють. Тому вони не заблокують постачання зброї до України. Але двосторонні відносини суттєво погіршаться. Це не на користь державі та українцям, які перебувають у Польщі. Якщо поляки припинять підтримку українців – вони поїдуть до Німеччини і від цього Польща теж програє, зокрема економіка. Погіршення стосунків може зменшити рівень підтримки з боку Польщі. Друге – нам Польща важлива, як територія для транзиту нашого зерна. Вони не хочуть купувати – хай не блокують транзит", - сказав Фесенко у коментарі ТСН.ua.

Чи може заблокувати Польща вступ України до ЄС - думка політолога

Володимир Фесенко зауважує, що Польща через зерно, попри погрози, не блокуватиме вступу України до ЄС. Проте питання щодо аграрного сектору може стати ключовим під час переговорів щодо євроінтеграції нашої держави.

"Стратегічно, що треба зрозуміти – по аграрних питаннях, то це буде одна із найскладніших проблем під час переговорів з ЄС. Якщо ми зараз робимо акцент не на пошуку компромісів, а на конфлікті – це зменшить наші шанси на вступ до Європейського союзу. Коли кажуть, що поляки можуть заблокувати, то тут не така проста ситуація. Політично полякам вигідно членство України в ЄС, але економічно вони висуватимуть нам претензії. І по аграрних питаннях, нам доведеться шукати компроміси", - сказав Фесенко.

Політолог зазначає, що під час вступу до ЄС все ж доведеться домовлятися також з іншими державами Центральної Європи.

"Бо у нас в ЄС є конкуренти. Якщо ми хочемо позитивного результату щодо переговорів вступу до ЄС – ми повинні бути гнучкими і шукати компроміси, не вступати в конфлікти, не відповідати образами на образи. Бо це погіршить наші позиції щодо переговорів про членство в ЄС. Деякі країни можуть це і справді заблокувати", - пояснив Володимир Фесенко.

Як Росія може цим скористатись

Політолог зазначає, що у Кремлі тільки мріяти могли про такий конфлікт, адже таким чином можна посилити антиукраїнські настрої в Польщі та антипольські настрої в Україні.

"У Москві цьому радіють, Наришкін про це мріяв. Але навіщо давати нашому ворогу. Прямих наслідків не буде, але будуть інформаційні, пропагандистські. Ось це на користь Росії і точно на шкоду Україні та Польщі. Ще раз підкреслюю – треба бути розумнішими, ніж поляки. Треба робити поправку на їхні вибори, конфлікт інтересів в аграрній сфері. Конфлікт об’єктивний", - сказав він.

Як можна вирішити конфлікт з Польщею

Політолог вважає, що подібні конфлікти потрібно вирішувати без публічної площини.

"Цей конфлікт потрібно вирішити без публічної колотнечі. Проблема у Польщі, а не Україні. Бо українське зерно просто так до Польщі не потрапить: якщо було обмеження, то як воно потрапляло. Я вам скажу – корупція, яка у Польщі теж є. Тому їм самим треба розібратися, а нам – замість публічного з’ясування стосунків на весь світ – зібратися у закритому режимі та сказати – справа не в Україні, ви не хочете купувати, то зробимо паузу. Якщо українське зерно якось туди потрапляє – хай польська влада розбирається. От таким чином треба діяти", - сказав він.

Що відомо про скандал між Україною та Польщею

15 вересня ЄС дозволив скасувати заборону на імпорт агропродукції після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн. Після цього Польща, Словаччина та Угорщина того ж дня запровадили односторонні ембарго на збіжжя з України.

Після цього у відповідь на ембарго українського зерна Україна заговорила про заборону польських овочів та фруктів. Також Кабмін через дії сусідніх держав звернувся з позовом до СОТ.

На засідання ООН стався ще один конфлікт - Зеленський натякнув на країни, які запровадили заборону на експорт українського зерна, і тим самим ніби підіграли Путіну. Анджей Дуда у відповідь порівняв Україну з потопельником, який тягне на дно рятувальника.

У Польщі ж заговорили про зменшення підтримки України та викликали українського посла.

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