“Треба дати в око, щоб ви замовчали?”: в ефірі “Право на владу” посперечались Милованов і Друзенко

“Треба дати в око, щоб ви замовчали?”: в ефірі “Право на владу” посперечались Милованов і Друзенко

Тимофій Милованов звинуватив опонента в популізмі та ейджизмі, той теж не поліз за словом до кишені.

Обговорення антиолігархічного закону спричинило бурхливу дискусію між радником керівника Офісу Президента, президентом Київської школи економіки Тимофієм Миловановим та правником Геннадієм Друзенком, під час якої лунали погрози рукоприкладства.

Скандал розгорівся у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Під час дискусії з Тимофієм Миловановим правник Геннадій Друзенко попросив ставитися до нього з повагою, зважаючи на його вік та наукові ступені. У відповідь радник голови ОПУ назвав таку пропозицію “ейджизмом”.

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“Так я ж не говорю, що ви молокосос? Не говорю. Це не ейджизм”, - заперечив йому Друзенко .

Водночас він докорив Милованову за те, що той, позиціонуючи себе, як американський науковець, поводиться, “як серед папуасів”, і додав, що розуміє, чому колишній секретар РНБО Олександр Данилюк поставив йому синяк під оком.

Право на владу

“Треба дати в глаз, щоб ви замовчали? Так я дам, дуже просто”, - запевнив співрозмовника Друзенко.

Після цього Геннадій Друзенко спробував проголосити монолог із риторичними запитаннями про те, коли нарешті пересічний українець і платник податків відчує поліпшення свого добробуту завдяки зниженням тарифів, але Тимофій Милованов не дав йому закінчити, перебивши його фразою: “Це знову популізм. Із серії "поки Ахмєтов не сидить...".

На цьому ведучій ток-шоу Наталії Мосійчук довелося припинити цю дискусію.

"Не перебивайте, ви, нахаба" – звернувся правник Геннадій Друзенко до Тимофія Милованова

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