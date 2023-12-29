"Треба готуватися": Жданов попередив, коли Росія може завдати повторного масованого удару

У ворога було два типи цілей, каже військовий експерт.

Вранці 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні — випустила понад 100 ракет. За словами військового експерта Олега Жданова, ворог “відкрив сезон” і може атакувати чи не кожної ночі, зокрема вдарити в Новий рік.

В коментарі сайту ТСН.ua Олег Жданов розповів, на що здатна РФ зараз та куди цілиться.

Вдарили всім, чим могли

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що 29 грудня Росія завдала удару різними засобами повітряного нападу. Фактично летіто все, крім “Калібрів”. За словами Олега Жданова, росіяни, запустили все, що могли.

“Я маю на увазі можливості носіїв. Ракет у них, за даними нашої розвідки, більше тисячі.. Різних типів: крилатих і балістичних, повітряного і наземного базування. Якщо додати сюди ракети комплексів С-300 та С-400, то до декількох тисяч кількість дійде. “Калібрів” не було скоріше за все, бо не готова нова база. Вони, ймовірно, її перевозять з Севастополя до Новоросійська”, — розповів Олег Жданов.

Військовий експерт припускає, що ворог також може мати проблеми з носіями ракет.

“Тому що пускова установка не гумова, вона має можливості для певної кількості пусків, після якої мають проводитися регламентні роботи. Ще може впливати ситуація в Чорному морі — вони бояться вивести кораблі на бойове чергування, щоб не атакували дронами, авіацією чи протикорабельними комплексами”, — каже Олег Жданов.

Росія відкрила сезон

За словами Олега Жданова, сьогодні РФ запустила максимально можливу кількість ракет. Таким чином ворог “відкрив сезон”.

“Понад два місяці не було таких масованих ракетних атак. Далі вони хоч завтра чи наступної ночі можуть повторити аналогічний наліт. Цілком імовірно, що Росія може повторити таку атаку в новорічну ніч. Тепер треба очікувати і наступної ночі такої атаки. При наявності більше тисячі ракет різних типів вони можуть це робити кожної ночі”, — розповів Олег Жданов.

Втім, нам невідомо, скільки ракет вже підготував ворог для використання, каже військовий експерт.

“Тому що, наприклад, Ту-22М3 беруть ракету Х-22. В неї ракетне паливо потрібно заправляти. Її не можна довго зберігати в заправленому вигляді. Ми не знаємо, скільки ракет підготовлено до пусків. Ситуація змінилася в тому плані, що вони відкрили сезон. Це можна констатувати. Тепер нам треба готуватися до відбиття таких атак. І скоріше за все, вони можуть стати частішими, ніж були до сьогоднішньої ночі”, — вважає Олег Жданов.

У ворога було два типи цілей

Олег Жданов вважає, що 29 грудня в росіян, скоріше за все, було два типи цілей в Україні — військові та цивільні.

“Військові, бо вони хочуть показати нам, що накривають всю територію України. Ну і справа в тому, що РФ почала операцію з примушення нас до перемовин. Їм дуже потрібна оперативна пауза. Тому дратування населення, доведення людей до стану “мир за будь-яку ціну” — це одне з головних завдань. Паралельно вирішується завдання з ураження воєнних об’єктів на території України з метою порушити логістику. Тобто вони намагаються одним ракетним ударом вбити двох зайців”, — каже військовий експерт.

За його словами, по Києву РФ продовжує атакувати, бо це столиця — тут їм потрібно створити хаос і паніку серед населення, щоб залякати.

“В інших містах теж. По Львову, Харкову… В суспільстві може виникнути така ситуація, коли люди скажуть, що вже потрібен мир за будь-яку ціну”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, росіяни випустили понад 100 ракет по Україні. Читайте, як відреагували у світі на масований обстріл.

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