ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
442
Час на прочитання
2 хв

Кричіть і матюкайтеся: експерт з ментального здоров’я здивував, як боротися зі стресом під час війни

Ефективним способом емоційного розвантаження є крик і навіть нецензурна лайка — втім її потрібно «правильно» використовувати.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Стрес через війну

Стрес через війну / © ТСН.ua

В умовах війни українці постійно стикаються зі стресом і психологічним напруженням. Експерт з ментального здоров’я розповів, як правильно боротися зі стресом і чому інколи корисно дати волю емоціям.

Кандидат біологічних наук, співзасновник «Змінотворців» Петро Чорноморець в інтерв’ю ТСН.ua пояснив, що в деяких випадках «вмикати» байдужість — нормально, але зазвичай це не найкраща стратегія.

«Байдужість має занадто складний нейробіологічний механізм і його дуже складно пояснити, не малюючи схему. Якщо ми говоримо про стресостійкість, то повертаємося до того, що стосується мотивації — фізичне здоров’я і достатній відпочинок — це дуже важлива частина. У роботі зі стресом, я найперше звертаю увагу на те, що нам потрібна не стресостійкість, а для початку прибрати ті тригери стресу, які можна прибрати. Якщо прибрати всі тригери стресу, на які ми можемо впливати, то тоді так може статися, що у нас вже буде достатньо ресурсів, щоб боротися з тими тригерами стресу, які ми прибрати не можемо», — пояснив фахівець.

Він додав, що ефективним способом емоційного розвантаження є крик і навіть нецензурна лайка.

«Тільки не на інших людей, а просто. Якщо виникає будь-яка ситуація, яка викликає стрес, знаходимо місце, де це нікого не зачепить, — і там кричимо і матюкаємося, кидаємося речами і щось ламаємо. Або рвемо старі записники чи скручуємо пластикові пляшки — допомагає у стресовому стані», — зазначив експерт з ментального здоров’я.

Водночас він наголосив, що подібні емоційні вправи мають бути короткочасними:

«Такі активні фізичні дії не мають тривати більше 5-8 хвилин. Тобто прокричались, проматюкались, щось зламали, розірвали чи кинули, а потім видихнули, заспокоїлися і пішли займатися справами».

Дата публікації
Кількість переглядів
442
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie