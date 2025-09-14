Кричіть і матюкайтеся: експерт з ментального здоров’я здивував, як боротися зі стресом під час війни

Стрес через війну / © ТСН.ua

В умовах війни українці постійно стикаються зі стресом і психологічним напруженням. Експерт з ментального здоров’я розповів, як правильно боротися зі стресом і чому інколи корисно дати волю емоціям.

Кандидат біологічних наук, співзасновник «Змінотворців» Петро Чорноморець в інтерв’ю ТСН.ua пояснив, що в деяких випадках «вмикати» байдужість — нормально, але зазвичай це не найкраща стратегія.

«Байдужість має занадто складний нейробіологічний механізм і його дуже складно пояснити, не малюючи схему. Якщо ми говоримо про стресостійкість, то повертаємося до того, що стосується мотивації — фізичне здоров’я і достатній відпочинок — це дуже важлива частина. У роботі зі стресом, я найперше звертаю увагу на те, що нам потрібна не стресостійкість, а для початку прибрати ті тригери стресу, які можна прибрати. Якщо прибрати всі тригери стресу, на які ми можемо впливати, то тоді так може статися, що у нас вже буде достатньо ресурсів, щоб боротися з тими тригерами стресу, які ми прибрати не можемо», — пояснив фахівець.

Він додав, що ефективним способом емоційного розвантаження є крик і навіть нецензурна лайка.

«Тільки не на інших людей, а просто. Якщо виникає будь-яка ситуація, яка викликає стрес, знаходимо місце, де це нікого не зачепить, — і там кричимо і матюкаємося, кидаємося речами і щось ламаємо. Або рвемо старі записники чи скручуємо пластикові пляшки — допомагає у стресовому стані», — зазначив експерт з ментального здоров’я.

Водночас він наголосив, що подібні емоційні вправи мають бути короткочасними:

«Такі активні фізичні дії не мають тривати більше 5-8 хвилин. Тобто прокричались, проматюкались, щось зламали, розірвали чи кинули, а потім видихнули, заспокоїлися і пішли займатися справами».