“Треба мати якийсь примус”: у Раді обиратимуть між електронними повістками та “бусиками ТЦК” — Арахамія

Між першим та другим читанням мобілізаційного законопроєкту у Верховній Раді шукатимуть компромісний варіант, який би стимулював військовозобов’язаний погодитися на електронні повістки або змусив змиритися із “бусиками ТЦК” на вулицях.

Про це повідомив в ефірі "1+1" голова фракції “Слуги народу” в парламенті Давид Арахамія.

За його словами, ідея електронних повісток виникла на противагу “полюванню” ТЦК на військовозобов’язаних із бусиками та блокпостами на вулицях.

"Для цього треба всіх [військовозобов’язаних] мати в одній системі. Ми прийняли вже закон 10062, який дозволяє зробити в системі "Оберіг" Міністерства оборони реєстр всіх військовозобов'язаних... Для чого це? Для того, щоб ми зрозуміли, скільки взагалі людей, які можуть теоретично бути призвані, і таким чином спланувати так звану смарт-мобілізацію”, - пояснив нардеп.

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Водночас він зауважив, що у Раді розуміють необхідність примусу до “електронної мобілізації”, тому розглядають різні варіанти.

“Те, що запропонували зараз в Міністерстві оборони і Генеральному штабі – все заарештувати і таке інше – не підходить. Це занадто жорстко, по-перше. По-друге, в держави взагалі немає потужностей всіх цих людей змусити і заарештовувати, потім кримінальні провадження... Я думаю, що це просто по мертвому колу ми ідемо. Але треба мати якийсь примус”, - наголосив Давид Арахамія.

Голова фракції “Слуги народу”, яка складає більшість Верховної Ради, повідомив, що наразі немає остаточного рішення.

“Ми не знаємо, що це буде – будемо шукати баланс між першим та другим читанням, розмовляти всередині парламенту між всіма фракціями і, думаю, знайдемо врешті-решт якесь компромісне рішення, яке дозволить з одного боку стимулювати людей це робити, з іншого боку - карати їх якось, але, як то кажуть, не летально... Або люди врешті решт скажуть: та нехай вони по вулицях їздять, як зараз, не треба нічого електронного... Я теж допускаю, що може бути і такий сценарій, якщо буде консенсус певний політичний", - резюмував він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні оновлений законопроєкт №10449 про посилення мобілізації. Ним передбачається вручення повісток через електронний кабінет, а також покарання для ухилянтів — зокрема, примусове доставлення до ТЦК, арешту рахунків у банках та позбавлення права керування автомобілем.

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