"Треба менше хайпувати": журналіст вказав на проблему українців під час тривалої війни

На думку Казаріна, найбільшу шкоду країні може чинити саме українське суспільство.

В умовах тривалої війни і суспільного дратування українці можуть шукати винного. Рівень суспільної єдності в Україні взимку буде меншим, аніж торік.

Таку думку у ефірі програми "Сніданок з 1+1" висловив журналіст, публіцист, військовослужбовець ЗСУ Павло Казарін.

За словами Казаріна у цю зиму Україна входить з певним суспільним дратуванням. Через це у суспільства може виникнути бажання шукати винного.

"Мені здається, що рівень суспільної єдності у цю зиму буде меншим за рівень суспільної єдності минулої зими. Найбільшу шкоду Україні, я думаю, може чинити саме українське суспільство", – зазначив журналіст.

На його думку, українцям треба трохи менше хайпувати на якихось гарячих темах.

"Я розумію, як побудоване медіасуспільство, як працює медійний простір. Ми бачимо якусь гарячу тему. Ми думаємо, що не можемо її не обговорити. Когось запрошуємо, запрошуємо того, хто говорить яскраво. Потім продовжуємо годувати глядачів історіями, про те, чи є розкол в суспільстві, чи немає. Чи є скандали між політиками та військовими, чи немає", – розповів військовий.

Він вважає, що іноді медіа варто бути таким заспокійливим, аніж збуджувальними "ліками".

"Коли відбувається те, що ми схильні трактувати як боротьба вдовгу, запекла боротьба за кожний квадратний метр української території, то завжди виникає спокуса поміркувати, а хто винен", – додав Казарін.

Останні гарячі теми в Україні

Нагадаємо, нещодавно українське суспільство обурили висловлювання викладачки, ексдепутатки Ірини Фаріон про те, що вона не може назвати українцями російськомовних бійців ЗСУ. Крім того, суспільне обурення викликав і той факт, що Фаріон опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з окупованого Криму, після чого його затримала ФСБ Росії. СБУ відкрила щодо Фаріон справу, викладачку також звільнили з роботи в університеті.

Окрім того, нардеп Володимир Ар'єв поширив російський фейк про нібито "відставку" головнокомандувача Валерія Залужного. Політик потім сам спростував цю інформацію, однак її поява не залишила байдужими українців.

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