"Треба називати речі своїми іменами": Данілов порівняв ситуацію в ОРДЛО з концтабором

Секретар РНБО наголосив, що РФ призначає керівництво окупаційних адміністрацій на окупованому Донбасі.

Секретар РНБО Олексій Данілов порівняв ситуацію на окупованому Донбасі з концтабором. Він наголосив, що доки ОРДЛО перебувають під російським впливом, проводити вибори там не можна.

Про це Данілов сказав у прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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"Якщо казати про ситуацію стосовно Мінських домовленостей, то можу сказати, що те, в якому вигляді вони є — це є повним абсурдом. Не дивно, коли громадяни України починають нам волати: "Давайте швидко виконувати Мінські домовленості". Скажіть, будь ласка, як в концтаборі можна провести вибори? Сьогодні частина території окупована, під впливом Російської Федерації, керівництво якої є на території Донецької і Луганської областей, призначається там, приїздить звідти. Офіцери Російської Федерації, генерали Російської Федерації, зброя Російської Федерації - відомо це всім. Повчають: "Нам не треба говорити правду про наших партнерів". Якщо ми не будемо казати правду в очі, якщо ми не будемо називати речі своїми іменами — нас ніхто не буде поважати", — сказав секретар РНБО.

У студії "Право на владу" секретар РНБО порівняв Донбас із концтабором

Раніше Павло Клімкін звернув увагу на небезпеку видачі російських паспортів в ОРДЛО.

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