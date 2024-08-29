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“Треба не квіти сапати у Покровську, а заливати усе ДОТами!”: військовий розповів, як зупинити наступ росіян

“Треба не квіти сапати у Покровську, а заливати усе ДОТами!”: військовий розповів, як зупинити наступ росіян

Військовий на позивний “Тоха” / Фото: ТСН.ua

Військовий 3 ОШбр відповів, як зупинити ворога.

Нам треба максимально готувати рубежі оборони. Треба не квіти сапати в Покровську, а заливати усе ДОТАми (довготривала оборонна точка — ред.). Тоді, зрозуміло, що вони будуть розбиватися, стиратися об нашу оборону і рано чи пізно видихнуться. 

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону 3 ОШБр на позивний “Тоха”.

За його словами, війна — це цифри, проста арифметика. 

“Вбив десять ворогів, через годину прийшло ще десять, знову вбив — і так умовно місяць. Все, через місяць вони вже не йдуть. Вони видихлися і ти розумієш, що все, вони вже починають на іншій ділянці фронту, бо побачили, скільки б не кидали військ, не можуть пройти”, —  каже військовий.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Доки Росія існує, нам НЕ МОЖНА розслаблятися! ПЕРЕМОГА БУДЕ! Що для цього потрібно?

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