“Треба не квіти сапати у Покровську, а заливати усе ДОТами!”: військовий розповів, як зупинити наступ росіян

Нам треба максимально готувати рубежі оборони. Треба не квіти сапати в Покровську, а заливати усе ДОТАми (довготривала оборонна точка — ред.). Тоді, зрозуміло, що вони будуть розбиватися, стиратися об нашу оборону і рано чи пізно видихнуться.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону 3 ОШБр на позивний “Тоха”.

За його словами, війна — це цифри, проста арифметика.

“Вбив десять ворогів, через годину прийшло ще десять, знову вбив — і так умовно місяць. Все, через місяць вони вже не йдуть. Вони видихлися і ти розумієш, що все, вони вже починають на іншій ділянці фронту, бо побачили, скільки б не кидали військ, не можуть пройти”, — каже військовий.

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