“Треба не квіти сапати у Покровську, а заливати усе ДОТами!”: військовий розповів, як зупинити наступ росіян

Військовий 3 ОШбр відповів, як зупинити ворога.
Нам треба максимально готувати рубежі оборони. Треба не квіти сапати в Покровську, а заливати усе ДОТАми (довготривала оборонна точка — ред.). Тоді, зрозуміло, що вони будуть розбиватися, стиратися об нашу оборону і рано чи пізно видихнуться.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів командир 3 механізованої роти 1 механізованого батальйону 3 ОШБр на позивний “Тоха”.
За його словами, війна — це цифри, проста арифметика.
“Вбив десять ворогів, через годину прийшло ще десять, знову вбив — і так умовно місяць. Все, через місяць вони вже не йдуть. Вони видихлися і ти розумієш, що все, вони вже починають на іншій ділянці фронту, бо побачили, скільки б не кидали військ, не можуть пройти”, — каже військовий.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Доки Росія існує, нам НЕ МОЖНА розслаблятися! ПЕРЕМОГА БУДЕ! Що для цього потрібно?
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