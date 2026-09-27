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«Треба виходити з найгіршого сценарію»: прем’єр відповів, чи залишиться Україна без інтернету
Прем’єр Корецький оцінив ризик втрати інтернет-зв’язку в Україні через ворожі удари по дата-центрах.
Російські війська змінили тактику і почали завдавати ударів по українських дата-центрах, що створює загрозу для стабільності зв’язку та мережі Інтернет.
Чи можуть українці залишитися без Інтернету, про це в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Прем’єр підтвердив, що питання захисту дата-центрів та мобільного зв’язку обговорювалося на засіданні Ставки Верховному Головнокомандувача. Він підкреслив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій.
«Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни», — наголосив Корецький.
Водночас прем’єр-міністр запевнив, що держава застосовує комбіновані та гнучкі підходи для забезпечення безперебійної роботи мереж, аби ворог не зміг позбавити країну зв’язку.
«По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в „хмарі“, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось — всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе — це факт», — підсумував голова Кабміну.
РФ хоче «вибити» зв’язок в Україні: останні новини
Нагадаємо, що сьогодні, 27 вересня, російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».
Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.
23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.
Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.
Сьогодні у Мінцифри попередили, що ворожі атаки спричинили навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області.