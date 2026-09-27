«Треба виходити з найгіршого сценарію»: прем’єр відповів, чи залишиться Україна без інтернету

Чи можливий тотальний блек-аут зв'язку? Прем'єр розкрив нестандартні рішення для захисту інтернету / © ТСН

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Російські війська змінили тактику і почали завдавати ударів по українських дата-центрах, що створює загрозу для стабільності зв’язку та мережі Інтернет.

Чи можуть українці залишитися без Інтернету, про це в інтерв’ю ведучій ТСН.Тиждень Аллі Мазур розповів прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Прем’єр підтвердив, що питання захисту дата-центрів та мобільного зв’язку обговорювалося на засіданні Ставки Верховному Головнокомандувача. Він підкреслив, що ризики для цифрової та комунікаційної системи залишатимуться високими до завершення бойових дій.

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«Загроза є по всій інфраструктурі. Була, є і буде до завершення війни», — наголосив Корецький.

Водночас прем’єр-міністр запевнив, що держава застосовує комбіновані та гнучкі підходи для забезпечення безперебійної роботи мереж, аби ворог не зміг позбавити країну зв’язку.

«По-перше, захищаємо. По-друге, є нестандартні рішення. Щось має бути під землею, щось повинно бути в „хмарі“, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось — всі три одночасно. Тому єдиного правила немає, але те, що треба виходити з найгіршого сценарію і саме так мислити та готувати себе — це факт», — підсумував голова Кабміну.

РФ хоче «вибити» зв’язок в Україні: останні новини

Нагадаємо, що сьогодні, 27 вересня, російський удар пошкодив головний офіс одного із найбільших мобільних операторів України — «Київстар».

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Раніше ми писали, що Росія дедалі частіше атакує дата-центри та вузли зв’язку в Україні. Після нічного удару по Києву 24 вересня провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі, через що частина абонентів у центрі столиці залишилася без Інтернету.

23 вересня у частини киян виникли перебої з Інтернетом після атаки РФ. Провайдери «Павутина» та UTELS заявили про пошкодження дата-центрів і знеструмлення обладнання.

Нардеп Федієнко своєю чергою пояснив, чи можливо в Україні «вибити» Інтернет.

Сьогодні у Мінцифри попередили, що ворожі атаки спричинили навантаження на цифрову інфраструктуру Києва та області.

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