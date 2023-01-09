"Треба йти до кінця": в ОП вважають, що Росія вже готова тікати з Криму та Донбасу

Подоляк наголосив, що зараз у війні з Росією потрібно "дійти до кінця", аби не залишати цю проблеми наступним поколінням.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк спрогнозував, як ЗСУ звільнятимуть Україну від російських окупантів.

Про це він сказав інтерв'ю каналу "Рада" в рамках загальнонаціонального телемарафону.

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Подоляк поки не береться казати, чи спочатку звільнять Крим, а потім Донбас, чи навпаки.

"Тут сценарні плани можуть бути різними. Бажано, щоб все, що стосується звільнення військовим шляхом коментували Генштаб чи Верховний головнокомандувач", – каже Подоляк.

На його думку, після звільнення території Запорізької, Луганської і Донецької областей Крим переходить під тотальний вогневий контроль України. Росіяни це розуміють, тому тікатимуть з окупованого півострова, певен радник керівника ОП.

"Коли ми говоримо про РФ – це зграя, яка атакує великою кількістю. Якщо ти один, ти можеш програти. А ми ж не одні. І зграя буде швидко розуміє, що вийшов мисливець. Тому вони дуже ефектно тікати з Криму. Крим – це питання часу. Це може бути квітень, травень, червень (2023 року. – Ред.)", – зазначив радник голови Офісу президента.

Подоляк наголосив, що зараз у війні з Росією потрібно "дійти до кінця", аби не залишати цю проблеми наступним поколінням.

"Тому що ми маємо це вирішити, а не наші діти. Не треба, щоб наші діти через кілька років заплатили ще одну ціну. Щоб вони потім вмирали за право держави існувати. Або ми маємо шукати собі інше місце життя, бо тоді України не буде. Росія вже готова тікати. Просто вони ще не вийшли зі стану алкогольного сп'яніння. У них буде вибір або тікати, або вмирати", – підсумував він.